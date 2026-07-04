Pidió una torta inspirada en su club, pero el resultado fue una desilusión: "Al menos le pusieron el título"

Las expectativas eran altas, pero la realidad terminó siendo muy diferente. Un hincha del Atlas, equipo de fútbol de la Primera División de México, decidió encargar una torta inspirada en los colores y el escudo para celebrar su cumpleaños.

Sin embargo, cuando recibió el pedido, el resultado estaba muy lejos de la idea original y decidió compartir su experiencia en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral y hasta el mismo club dio su opinión al respecto.

El estadio del Atlas se convirtió en el escenario de una historia viral tras la inesperada torta que recibió uno de sus hinchas.

Encargó una torta de su club y el resultado generó una ola de burlas





El video, de apenas unos segundos, comienza mostrando distintas imágenes de referencia bajo la frase "Lo que pedí". En ellas aparecen tortas cuidadosamente decoradas con la camiseta del equipo, el escudo perfectamente logrado y terminaciones prolijas que reflejan el espíritu del club.

Acto seguido, llega el momento que sorprendió a miles de usuarios. Bajo el cartel "Lo que me dieron", el protagonista exhibió la torta que finalmente recibió, cuyo diseño distaba mucho del que había imaginado y terminó convirtiéndose en una gran desilusión.

Aunque mantiene los colores característicos del equipo y hace referencia a un campeonato mediante un trofeo, el diseño dista considerablemente del modelo solicitado y presenta un acabado mucho más desprolijo.

Lejos de reaccionar con enojo, el autor del video eligió el humor para resumir la situación. Sobre las imágenes escribió la frase "Al menos le pusieron el título", en referencia al trofeo representado en la decoración.

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, el contenido comenzó a multiplicarse rápidamente en distintas plataformas y reunió una gran cantidad de reproducciones, "me gusta" y comentarios.

Mientras algunos usuarios no pudieron contener la risa al comparar el diseño esperado con el resultado final, otros destacaron la intención de la pastelera y señalaron que, pese a las diferencias, la torta conservaba los colores y el escudo del club.

La publicación alcanzó tanta repercusión que la cuenta oficial del club decidió compartir el video en sus redes sociales.

También hubo quienes aprovecharon la ocasión para compartir experiencias similares con pedidos personalizados que no salieron como esperaban.

La repercusión fue tan grande que incluso la cuenta oficial del club se hizo eco del video y lo compartió en sus redes sociales. Ese gesto impulsó todavía más la viralización de la publicación, que acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios sorprendidos por el inesperado resultado.