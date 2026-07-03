Encargó una torta temática de dinosaurio para el cumpleaños de su hijo y recibió algo insólito: "Morí de risa"

Las tortas temáticas se convirtieron en un elemento central en los cumpleaños, tanto de niños como de adultos. No solo representan el postre principal de la celebración, sino que también forman parte de la ambientación y suelen ser protagonistas en las fotos del festejo.

En ese contexto, muchas personas optan por encargar sus tortas a emprendimientos de pastelería, ya que suelen ofrecer precios más accesibles que las panaderías tradicionales. Sin embargo, no siempre los resultados cumplen con las expectativas y, en algunos casos, terminan generando situaciones inesperadas.

Esto fue lo que le ocurrió a una mujer que decidió encargar una torta temática de dinosaurio para el cumpleaños de su hijo pequeño. Lo que esperaba como un diseño llamativo y detallado terminó siendo una versión muy distinta a la solicitada.

Encargó una torta de dinosaurio para su hijo pequeño y recibió una réplica inesperada





A través de su cuenta de TikTok (@aidagamez1), la usuaria compartió un video en el que mostró primero el modelo que había elegido como referencia para la pastelera.

En las imágenes originales se observaba una torta de estilo hiperrealista: cubierta con fondant blanco que simulaba un huevo de dinosaurio, con un pequeño dinosaurio verde emergiendo desde la parte superior. Además, el diseño incluía detalles en tonos marrones que imitaban piedras, logrando un efecto visual inspirado en la era Mesozoica.

La torta debía incluir la inscripción "Feliz cumpleaños, Gabriel", completando así un diseño prolijo y acorde a la temática elegida. Sin embargo, el resultado final fue muy diferente.

Según mostró en el video, la torta entregada tenía una forma cuadrada y estaba decorada con crema verde para simular césped. En el centro, aparecía un dinosaurio mucho más pequeño y de estilo simple, dibujado sobre lo que pretendía ser un cascarón de huevo.

Pero el detalle que más llamó la atención no fue solo la diferencia estética, sino un error en la dedicatoria: el nombre del cumpleañero estaba mal escrito y decía "Grabriel".

Lejos de enojarse, la mujer se tomó la situación con humor y acompañó la publicación con un comentario irónico: "Lo único bueno es que estaba deli, jajaja".

El video rápidamente se viralizó y acumuló miles de reproducciones, además de una gran cantidad de comentarios de usuarios que reaccionaron con humor ante la comparación entre lo esperado y lo recibido.

Entre las respuestas más destacadas se pudieron leer frases como: "‘Grabriel', lo escribió como lo pensó", "Morí de risa", "Pero no se ve tan mal" y "Quedó bonito igual".