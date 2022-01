La joven argentina, de tan solo 23 años, se encontraba de vacaciones en Florianópolis junto a sus amigas cuando fue víctima de un paro cardíaco. Durante un viaje en micro, no lograron despertarla y comenzaron a hacerle reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que llegó la ambulancia, pero los médicos pudieron reanimarla.

La influencer había compartido algunas imágenes de su descanso en el país vecino hasta que su prima, Mile, contó el fatal desenlace ante algunas acusaciones de que la muerte de la joven era falsa. "Explico esto porque hay gente que me está rompiendo los huevos diciendo que es mentira. ¿Se piensan que yo o mi familia pudiésemos joder con eso? ¡No da!", advirtió.

.

Mile indicó que su prima estaba durmiendo en el micro y generó preocupación en sus amigas porque no se despertaba. “Empiezan a hacer RCP para reanimarla mientras llamaban a una ambulancia. La llevaron a un hospital y ahí nos dijeron que se había ido. Le dio un paro cardíaco y se nos fue”, afirmó.

La joven tiktoker, que se estaba haciendo reconocida en las redes sociales, hablaba sobre los signos del zodíaco y hacía recomendaciones de libros. A pesar de que TikTok fue la plataforma que la impulsó, poco a poco estaba haciendo reseñas de las lecturas en su cuenta de Instagram.

Silvestre estudiaba en la Universidad de Buenos Aires y le quedaban pocas materias para recibirse de actuaria. Su deceso provocó una catarata de emotivos mensajes que los internautas dejaron en las redes para recordar a la joven.

.

Mientras tanto, Eleo Garnica, otra de sus primas, también expresó su tristeza. "Te amo Vale. Sé que estás con la tía charlando y contándole de lo bien que la pasamos en Brasil. No fueron suficientes para mí 23 años juntas, pero me los llevo como los más lindos de mi vida. Mis hijos y los hijos de mis hijos van a hablar de nuestras aventuras. No hay consuelo. Te amo eternamente", publicó.