Un delivery de una popular aplicación nos contó que trabaja 12 horas por día y además tiene un trabajo de sereno, por lo que duerme 4 horas por día. Admitió que casi no puede ver a sus hijos.

"Trabajo 12 horas y no llego a fin de mes, trabajo por la noche, tengo tres hijos y tengo que pagar un alquiler y está todo muy caro", contó el hombre al móvil de Crónica TV.

Según relató durante la breve entrevista con Esteban Trebucq, durante la noche se dedica a trabajar de seguridad para poder comprar los elementos básicos para subsistir y pagar el alquiler.

"Me baño, como algo, y voy a hacer de seguridad en otro lado", comentó el entrevistado, que aseguró que no cobró ningún bono. "No cobré ningún bono, me gusta ganarme la plata trabajando", manifestó.

Al ser consultado sobre las actividades por el Día de la Lealtad, el hombre señaló: "No tengo por qué protestar, mientras tenga salud, voy a laburar".

"No tengo nada que festejar, festejo los domingos con mi familia cuando tengo para comer un asado", afirmó.