Crece el boom de compras al exterior "puerta a puerta": ¿Cuáles son los productos elegidos?

Las compras al exterior a través del sistema courier registraron un fuerte crecimiento en marzo, consolidando una tendencia alcista que gana cada vez más peso en el consumo en la Argentina. De acuerdo con datos privados, las importaciones por esta vía alcanzaron los U$S103 millones, lo que representó un incremento de U$S12 millones en comparación con febrero.

En efecto, se trata del mayor registro histórico para un mes de marzo y del segundo valor mensual más alto desde que existen estadísticas, sólo superado por diciembre del año pasado, según la consultora Analytica.

En términos interanuales, el crecimiento fue del 123,1%, reflejando la aceleración en la compra de productos importados mediante plataformas online y servicios puerta a puerta. Y en el acumulado del primer trimestre, las importaciones vía courier sumaron U$S284 millones, con un aumento del 118,4% frente al mismo período de 2025. Este nivel constituyó también el más alto registrado para un primer trimestre.

Desde Analytica señalaron que "la caída del dólar observada en los últimos meses podría estar impulsando una nueva tendencia alcista en el consumo vía plataformas online". Y agregaron: "Mientras que el salario privado cae en términos reales, crece 11% medido en dólares en los últimos cuatro meses con datos".

Las claves

Con un dólar más estable y una menor brecha cambiaria, muchos productos importados comenzaron a volverse más accesibles para los sectores medios y altos. A esto se suma la mejora relativa del ingreso en moneda dura: aunque los salarios pierden frente a la inflación, su valorización en dólares incrementa el poder de compra externo, favoreciendo la demanda en plataformas internacionales.

El auge del courier se dio en paralelo con una recuperación más moderada de las importaciones generales. De acuerdo con un informe de la consultora Abeceb, en marzo las importaciones totales alcanzaron los U$S6.122 millones, lo que implicó una suba interanual del 1,7% y puso fin a dos meses consecutivos de caídas cercanas al 12%.

Dentro del total importado, se destacaron los bienes de consumo. A diferencia de febrero, este segmento creció el 4% en cantidades y el 6,6% en valores durante marzo, lo que indica una mayor demanda de productos terminados destinados al consumo final.

Este comportamiento se alinea con el crecimiento de las compras vía courier, especialmente en rubros como tecnología, indumentaria, pequeños electrodomésticos y artículos personales.