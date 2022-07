La denuncia fue llevada a cabo por un apostador que había invertido seis mil pesos en un tragamonedas en una casa de apuestas la la ciudad de Río Gallegos y obtuvo el premio mayor. Después de que los mismos empleados de la sala lo felicitaran por el premio, un directivo se acercó y le dijo que no recibiría el dinero porque la máquina tenía un desperfecto.



