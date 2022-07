Toda persona que visita un casino espera la noche soñada. Para algunos nunca llega, pero para otros, si, como es el caso de Antonio, un obrero que apostó algunos miles de pesos y ganó $100.000.000. Sin embargo, la historia no termina ahí: el establecimiento no le reconoce el premio y no le quiere pagar.

Todo comenzó en la noche del 7 de julio en el casino de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, donde Antonio, de 55 años, se hizo presente en el lugar para disfrutar un rato de la noche.

Hijo de madre soltera y con tres hermanos, él se desempeña como obrero de la construcción desde los 16 años. “Había que llevar el pan a la casa, por eso empecé a trabajar desde chico”, dijo, en diálogo con TN.

Ocho años atrás, el hombre decidió instalarse en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, en dicha provincia. Si bien es padre de tres hijos y abuelo de tres nietas, vive solo en un monoambiente que alquila por $20.000 mensuales.

Aquella noche, Antonio llegó al casino y apostó alrededor de $6.000 en la tragamonedas. Después de unos minutos de jugar, apuesta va, apuesta viene, un tiro fue el de la gloria: había ganado $100.000.000.

“No hice trampa. Gané esa plata honestamente. Por eso no entiendo por qué no me quieren pagar”, señaló, al tiempo que recordó que, luego de su triunfo, un empleado se acercó para felicitarlo: “Me dijo ‘ya vuelvo que te tengo que tomar los datos’. Al ratito volvió y cuando estaba anotando mis datos, apareció la encargada y le preguntó qué estaba haciendo. El chico le contó y la mujer dijo que no me iban a pagar el premio porque la máquina tenía un desperfecto”.

Antonio, completamente desconcertado, llegó a sacar una foto de la máquina -donde se lee la cifra ganadora- y recibió las felicitaciones de los jugadores que estaban a su alrededor. Se retiró del lugar, pero luego volvió y nuevamente se negaron a darle el premio.

“Enseguida me puse en contacto con un abogado para que me indicara qué tenía que hacer. La verdad es que yo gané en buena ley, no hice trampa. Si la máquina funcionaba mal, no es mi problema. Estoy esperanzado en que lo voy a cobrar”, recalcó Antonio.

El reclamo viral de Antonio para que le paguen los millones que ganó

Luego de realizar la denuncia en la comisaría, los abogados Jesica Isa y Gustavo Insaurralde, que ahora representan a Antonio, hicieron lo propio en Defensa del Consumidor.

“Hay testigos que vieron lo que pasó en la sala del casino, por eso les pedimos que se acerquen a nosotros. Además, pedimos las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar, pero aún no las tenemos”, explicaron.

En este sentido, la letrada comentó que este lunes presentaron una nota en la Lotería de Santa Cruz y que enviaron un mail a la Lotería Nacional, con el fin de continuar el reclamo y que se concrete el pago.

“En la lotería local nos recibieron la nota, pero el mail que enviamos aún no fue contestado. Las autoridades del casino están en absoluto silencio. No sé si es parte de su estrategia. Lo que sí sabemos es que vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque Antonio ganó el premio en buena ley”, completó.