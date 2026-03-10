La guerra desde adentro: un periodista habló en Crónica TV mientras se refugiaba por las alarmas en Jerusalén

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, el periodista Gabriel Ben Tasgal habló en vivo con el programa "Tiempo Real", de Crónica TV, y describió cómo se vive la guerra desde Jerusalén. Durante la entrevista con los conductores Anabelia Cerezo y Gustavo Chapur, el analista contó que en ese mismo momento se encontraba dentro del refugio de su casa debido a una nueva alerta por misiles.

El testimonio se dio en un contexto de creciente tensión regional. En los últimos días, Irán lanzó nuevos ataques contra Israel y también contra países árabes del Golfo Pérsico, lo que generó alarma en la región y repercusiones en la economía global por el impacto en los precios del petróleo. Las sirenas de alerta se escucharon en ciudades como Dubái y Bahréin, mientras que Arabia Saudita y Kuwait informaron haber derribado drones en sus territorios.

A la par de la escalada militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país podría "golpear 20 veces más duro" a Teherán si intenta bloquear el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz. En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su país "aún no ha terminado" la ofensiva contra el gobierno iraní y confirmó el inicio de nuevos ataques aéreos en Teherán.

Cómo se vive la guerra desde Jerusalén

En ese escenario, Ben Tasgal relató en tiempo real cómo funcionan los sistemas de alerta y qué deben hacer los ciudadanos cuando suenan las sirenas. "Estoy en el refugio dentro de mi casa porque acaba de sonar las alarmas y estamos esperando a ver si nos liberan para poder volver a la normalidad", explicó durante la entrevista televisiva.

El periodista detalló que las advertencias llegan primero a los teléfonos móviles y obligan a las personas a mantenerse cerca de los espacios de resguardo. "Primero el teléfono te hace sonar una alarma bastante molesta que te dice que mejores tu ubicación, que estés cerca del refugio", señaló. Incluso contó cómo se organizan en su familia en esos momentos: "Mi hija es la encargada de ir a buscar a la gata y meterla dentro del refugio".

Ben Tasgal también explicó que desde comienzos de la década de 1990 existe una legislación que obliga a que las viviendas nuevas cuenten con un espacio blindado para situaciones de emergencia. "Desde el año 91 hay una ley que dice que en tu casa tenés que tener una habitación blindada. En mi caso es la habitación de mi hijo, con ventanas y puerta blindadas. Cuando suenan las alarmas cerrás todo y te quedás ahí", describió.

Según explicó, la situación es más complicada para quienes viven en edificios antiguos. "En las construcciones anteriores al 91 tenés que bajar al búnker del edificio, que suele ser más incómodo. Por eso los edificios viejos, como muchos de Tel Aviv, sufren más daños que los nuevos", sostuvo.

"Estamos acostumbrados a vivir en guerra"

En otro tramo de la entrevista, el periodista aseguró que la sociedad israelí está habituada a convivir con este tipo de escenarios, aunque la intensidad del conflicto varía según el momento. "Nosotros estamos hace 75 años en guerra, con distintas intensidades, pero sabés perfectamente lo que hay. Cuando suena la alarma vas al refugio porque tenés que hacerlo", afirmó.

También explicó que, según su percepción, existe un fuerte respaldo interno a la ofensiva contra Irán. "Si le preguntás a los israelíes si esta guerra es necesaria, el 90% te va a decir que sí. La idea es que Irán quiere destruirte y acceder a material nuclear con fines militares. Hay guerras que hay que combatir ahora y no dejarle el problema a tus hijos", planteó.

Por último, Ben Tasgal señaló que los datos recientes muestran una reducción en la intensidad de los ataques iraníes. "El primer día Irán lanzó 90 misiles y ahora está lanzando 10. Los números hablan por sí mismos: 90 al principio, después 50, 30 o 20, y ahora 10. Eso significa que va mermando la capacidad de Irán para lanzar misiles", concluyó.