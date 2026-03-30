"Quedamos en una encrucijada": el aterrador relato de una docente tras el ataque en la escuela de Santa Fe

La ciudad de San Cristóbal, al norte de la provincia de Santa Fe, se encuentra sumida en un silencio absoluto tras el trágico episodio ocurrido este lunes en la Escuela N°40 Mariano Moreno. Un alumno de tercer año ingresó al establecimiento con una escopeta y abrió fuego contra sus compañeros, provocando la muerte de un adolescente de 13 años que cursaba primer año y dejando un saldo de otros ocho estudiantes heridos.

En declaraciones exclusivas a Crónica TV, Carolina, docente de la institución, relató los minutos de pánico que se vivieron en el interior del edificio. Según su testimonio, el ataque se desencadenó cuando el agresor salió del sector de los baños y comenzó a avanzar hacia el área administrativa. "Los chicos empezaron a salir por todas las puertas que estaban abiertas, la mayoría por la principal o los patios. Nosotros quedamos en una encrucijada porque el chico empezó a aproximarse a la sala de profesores", detalló la docente, quien además señaló que el curso nunca había dado señales de bullying o conflictividad.

Respecto al estado de salud de los damnificados, el gobierno santafesino aclaró que un total de ocho estudiantes recibieron atención médica. Seis pacientes permanecen en el hospital local de San Cristóbal con heridas superficiales y en condición estable. Por otro lado, dos jóvenes fueron trasladados al Hospital Regional de Rafaela: un varón de 13 años que ingresó en código rojo (actualmente lúcido y estable, a la espera de un traslado al Hospital Alassia de Santa Fe) y otro de 15 años para controles de rutina por heridas leves, sin activación de código de emergencia.

La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, quien logró abalanzarse sobre el agresor y quitarle el arma. Mientras el atacante permanece detenido, la escuela fue evacuada y la zona acordonada por la Policía de Santa Fe para iniciar las investigaciones. Ante la magnitud del hecho, el gobierno provincial informó la presencia en el lugar de los ministros de Educación, José Goity; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a equipos de Atención a la Víctima y Niñez.

Por último, María José, madre de una de las alumnas del colegio, relató los minutos de terror vividos durante el ataque: "A las 7:30 recibí el llamado de mi hija llorando desesperada; me dijo que había un alumno con un arma tirando tiros dentro de la escuela. En mi desesperación, al salir a buscarla, vi a una gran cantidad de chicos corriendo para todos lados con cara de perdidos; algunos saltaron alambrados e incluso saltaron de las ventanas del edificio para escapar. Es una situación desgarradora, mi nena llegó a casa diciendo que un chico entró con un arma y que le iba a disparar a todo un curso".