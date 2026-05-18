Se incendió una parrilla sobre avenida Corrientes y ocho dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar

Un incendio se desató este lunes en la parrilla "Villa Crespo", ubicada sobre Avenida Corrientes 5546, entre Gurruchaga y Serrano, en el barrio porteño de Villa Crespo. El siniestro movilizó a ocho dotaciones de emergencia e incluyó la intervención de Bomberos de la Ciudad, la Policía y personal del SAME.

Según información oficial del Ministerio de Seguridad porteño, las llamas se originaron en el conducto evacuador de gases y afectaron parte del mobiliario del establecimiento, de una sola planta. La acumulación de grasa en el extractor habría facilitado la propagación del fuego por la estructura de ventilación. Las dotaciones atacaron el foco con una línea de 38 milímetros y realizaron tareas de enfriamiento para evitar la extensión hacia construcciones linderas.

Cuatro personas que se encontraban dentro del local lograron autoevacuarse. El SAME asistió en el lugar a tres hombres por inhalación de monóxido de carbono, aunque confirmó que los afectados se encuentran fuera de peligro y que no fue necesario realizar ningún traslado hospitalario.

Cortes de tránsito y gran despliegue logístico

El operativo incluyó el corte preventivo del tramo de Avenida Corrientes entre Gurruchaga y Serrano, con afectaciones también sobre Scalabrini Ortiz y Juan B. Justo. Las autoridades recomendaron evitar la zona mientras continuaban las tareas de inspección. Al cierre de esta nota, el incendio se encontraba dominado.

Una semana cargada de incendios en la Ciudad

El episodio se produjo en medio de una seguidilla de siniestros en Buenos Aires. El domingo, se registró un incendio en el sexto piso de un edificio residencial en Jerónimo Salguero 1209, entre Cabrera y Gorriti. Los ocupantes evacuaron por sus propios medios y no hubo víctimas ni traslados.

El sábado, en tanto, se reportaron dos focos. El primero ocurrió en la cocina de un departamento de Dorrego 2735, donde tres mujeres -incluida una embarazada- resultaron afectadas por inhalación de humo, aunque sin traslados de gravedad. El segundo tuvo lugar en Juan Francisco Seguí 4430, sin víctimas según los reportes oficiales. En todos los casos, los operativos incluyeron la coordinación entre Bomberos de la Ciudad y el SAME hasta controlar cada situación.