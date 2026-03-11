Tiene 36 años, dos hijos y envió 70 currículums: la dura historia de una ex policía que busca trabajo

La historia de Dayana, una ex policía de Policía de la Provincia de Misiones, expone la difícil situación que atraviesa tras haber sido dada de baja de la fuerza mientras cuidaba a su hija enferma. Con 36 años y madre de dos hijos -uno de ellos con una patología de salud-, asegura que su vida cambió por completo luego de quedar sin sueldo ni cobertura médica.

Según contó en una entrevista con Crónica TV, la decisión se tomó el 11 de noviembre y, de acuerdo con su denuncia, se debió a un "error administrativo". "El artículo 127 de la policía dice que podés estar hasta dos años en licencia por un familiar enfermo. A mí me dieron la inactividad un año antes y me sacaron el sueldo", explicó.

Desde entonces, comenzó una búsqueda desesperada de trabajo para poder sostener a su familia. "Hoy a la mañana conté los currículums que mandé desde noviembre hasta ayer: mandé 70 entre papel y mails", relató. Sin embargo, asegura que apenas recibió diez respuestas y que en varios casos la rechazaron por su edad: "De las diez, cinco me dijeron que ya soy grande para trabajar", contó, pese a tener 36 años.

Ante la falta de empleo formal, Dayana recurrió a manejar como "Poli-Uber" para generar algún ingreso, aunque reconoce que no alcanza para cubrir los gastos básicos. "Estoy buscando alquiler también", señaló, al explicar que su situación económica es cada vez más complicada y que incluso teme no poder sostener el hogar donde vive con sus hijos.

Mientras intenta resolver su situación laboral y administrativa, la ex agente asegura que seguirá buscando cualquier tipo de trabajo para salir adelante. "Estoy buscando de lo que sea", afirmó, en un testimonio que refleja las dificultades que enfrenta para reinsertarse laboralmente y sostener a su familia.