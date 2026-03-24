Aldosivi definió a su nuevo técnico para buscar la permanencia en Primera : quién es el elegido

En un movimiento rápido para intentar cambiar el rumbo futbolístico, Aldosivi contrató a Israel Damonte como el reemplazante de Guillermo Farré en la dirección técnica. El ex volante, con experiencia en clubes como Huracán, Arsenal, Sarmiento, Colón y Boston River, se hará cargo del plantel en las próximas horas con un objetivo claro: la permanencia.

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Junto con la llegada del nuevo entrenador se dará el regreso de un viejo conocido: Damonte estará acompañado por Pablo "Payaso" Lugüercio, quien dejó una huella imborrable en el "Tiburón" entre 2014 y 2017. Durante su etapa como jugador, Lugüercio disputó 81 partidos, marcó 14 goles y fue pieza fundamental en el histórico ascenso a Primera División en 2014.

El nuevo cuerpo técnico asume en un momento de extrema urgencia deportiva. Aldosivi atraviesa una racha negativa con apenas cinco puntos obtenidos de los últimos treinta posibles, lo que lo tiene en la zona baja de las posiciones. En 10 fechas, todavía no pudo ganar.

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Actualmente, el equipo se encuentra 28º en la tabla de los promedios y 29º en la tabla anual. Esta situación lo sitúa hoy en puestos de descenso, dado que Estudiantes de Río Cuarto ocupa el último lugar en ambas tablas, liberando un cupo que afecta directamente al conjunto de Mar del Plata.

Sin tiempo para especulaciones, el debut de la nueva conducción será inminente. El "Tiburón" recibirá a Argentinos Juniors el martes 30 a las 15:30 en el Estadio José María Minella.



