Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

TODO LISTO

Aldosivi definió a su nuevo técnico para buscar la permanencia en Primera : quién es el elegido

El Tiburón, que atraviesa una situación complicada, encontró al reemplazante de Guillermo Farré

En un movimiento rápido para intentar cambiar el rumbo futbolístico, Aldosivi contrató a Israel Damonte como el reemplazante de Guillermo Farré en la dirección técnica. El ex volante, con experiencia en clubes como Huracán, Arsenal, Sarmiento, Colón y Boston River, se hará cargo del plantel en las próximas horas con un objetivo claro: la permanencia.

San Lorenzo tiene nuevo DT y el nombre elegido sorprendió al Mundo Cuervo

Junto con la llegada del nuevo entrenador se dará el regreso de un viejo conocido: Damonte estará acompañado por Pablo "Payaso" Lugüercio, quien dejó una huella imborrable en el "Tiburón" entre 2014 y 2017. Durante su etapa como jugador, Lugüercio disputó 81 partidos, marcó 14 goles y fue pieza fundamental en el histórico ascenso a Primera División en 2014.

El nuevo cuerpo técnico asume en un momento de extrema urgencia deportiva. Aldosivi atraviesa una racha negativa con apenas cinco puntos obtenidos de los últimos treinta posibles, lo que lo tiene en la zona baja de las posiciones. En 10 fechas, todavía no pudo ganar.

Fin de ciclo: otro equipo de Primera se quedó sin técnico

Actualmente, el equipo se encuentra 28º en la tabla de los promedios y 29º en la tabla anual. Esta situación lo sitúa hoy en puestos de descenso, dado que Estudiantes de Río Cuarto ocupa el último lugar en ambas tablas, liberando un cupo que afecta directamente al conjunto de Mar del Plata.

Sin tiempo para especulaciones, el debut de la nueva conducción será inminente. El "Tiburón" recibirá a Argentinos Juniors el martes 30 a las 15:30 en el Estadio José María Minella


Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

4
La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos
Lanzamiento

La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos

5
El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."
Noticias

El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."

Últimas noticias de Aldosivi