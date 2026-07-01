Alessandro Bastoni es investigado por la Fiscalía de Milán en una causa por corrupción de menores

El defensor del Inter de Milán Alessandro Bastoni fue citado por la Fiscalía de Milán en el marco de una investigación relacionada con una presunta red de prostitución de una menor que, según la Justicia italiana, organizaba encuentros privados para futbolistas de la Serie A y clientes de alto perfil.

El caso fue revelado por distintos medios italianos y aún se encuentra en etapa de investigación. Hasta el momento, no existe una condena ni una resolución judicial contra el futbolista.

Qué investiga la Fiscalía de Milán

De acuerdo con la información publicada por La Gazzetta dello Sport, la pesquisa apunta a la agencia de eventos Made, con sede en Cinisello Balsamo, que presuntamente coordinaba cenas, fiestas privadas y encuentros con acompañantes para deportistas y empresarios.

La investigación está encabezada por la fiscal Rosaria Stagnaro y la fiscal adjunta Bruna Albertini, quienes analizan hechos ocurridos durante 2020.

Según la documentación judicial difundida por medios italianos, entre las pruebas figuran conversaciones interceptadas entre Antonio Salamone, empleado de la agencia, y Bastoni.

Los chats incorporados a la investigación

Siempre según la información publicada por La Gazzetta dello Sport y SportMediaset, en una conversación interceptada en 2020, Salamone habría mencionado que una joven de 17 años estaría dispuesta a mantener relaciones sexuales con Bastoni con la condición de ser trasladada a su domicilio al día siguiente.

La investigación también incorpora mensajes en los que el futbolista consulta por la privacidad del lugar donde se desarrollaría el encuentro. En respuesta, el empleado habría contestado: "Ya encontraremos algo; como mucho, la llevarás a casa".

Los fiscales investigan esos intercambios para determinar si existió algún delito y cuál fue el grado de conocimiento de los involucrados respecto de la edad de la joven.

Bastoni fue citado a declarar

Según SportMediaset, Bastoni recibió una notificación formal de la investigación y fue convocado a declarar ante la Fiscalía de Milán el 3 de julio.

La citación forma parte de las diligencias habituales de una investigación penal y no implica, por sí misma, una declaración de culpabilidad.

Qué ocurre con Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi

La información difundida por SportMediaset también señala que la Guardia di Finanza entregó documentación relacionada con otros tres futbolistas: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi.

De acuerdo con el medio italiano, ninguno de ellos figura como investigado. Los tres fueron citados únicamente como testigos debido a que sus nombres aparecen en las conversaciones interceptadas durante la investigación.