El nuevo club de Ansu Fati, el jugador que calificaron como el heredero de Messi y Barcelona se sacó de encima

Durante muchos años, Ansu Fati fue una de las grandes joyas de La Masía y en Barcelona muchos se ilusionaron con que fuera el heredero de Lionel Messi. Sin embargo, el chico no estuvo a la altura y su carrera dio un vuelco.

Tanto es así que, luego de debutar a los 16 años en el plantel profesional, el delantero comenzó a desandar una etapa en el Culé plagada de lesiones que le hicieron perder terreno y provocaron su salida.

Finalmente, hoy se confirmó que el atacante de 23 años será nuevo jugador de Mónaco, donde jugó la temporada pasada.

FC Barcelona and AS Monaco have reached an agreement for the transfer of Ansu Fati. pic.twitter.com/pSMZZNj7z4 June 30, 2026

El extremo arribó al Principado hace un año y relanzó su carrera. Aportó 11 goles en la Ligue 1 y el club francés decidió comprar su ficha por alrededor de 11 millones de euros. Allí, continuará hasta 2030.

Además, Barcelona mantendrá un porcentaje de una futura venta de Fati, lo que le da el broche de oro a una negociación clave para reducir la masa salarial y poder cumplir con el fair play financiero en La Liga.