Estudiantes de La Plata y un récord insólito: de los 5-0 ante Central Córdoba al lapidario triplete de Gaich en nueve minutos

En una noche inspirada e inolvidable, Estudiante de La Plata goleó 5-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Alexander Medina fue una aplanadora, especialmente en el tramo final del encuentro.

La apertura del marcador llegó a los 47 minutos a través de Alexis Castro, quien puso la ventaja inicial apenas comenzado el complemento. A los 70 minutos, el juvenil Mikel Amondarain estiró la diferencia, marcando el camino para lo que sería un cierre de partido a puro gol.

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Y el show de Adolfo Gaich comenzó a los 80 minutos, y en una ráfaga de efectividad, el delantero volvió a convertir a los 85 y 88 minutos, sellando su "hat-trick" y el 5-0 definitivo que desató el delirio de la parcialidad Pincharrata.

Lo más impactante de este resultado no es solo la abultada diferencia, sino la increíble coincidencia histórica que une a estos dos equipos. Con este marcador, las últimas tres veces que Estudiantes ganó 5-0 fue ante el mismo rival: Central Córdoba de Santiago del Estero.

La primera de estas goleadas ocurrió el 10 de abril de 2022, bajo la conducción de Ricardo Zielinski. En aquella oportunidad, Mauro Boselli fue la gran figura con tres goles, mientras que Leandro Díaz y Gustavo Del Prete completaron la tremenda paliza.

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La historia se repitió el 6 de abril de 2024, esta vez con Eduardo Domínguez en el banco. Aquella jornada en el Estadio UNO, los goles fueron obra de Tiago Palacios en dos ocasiones, Guido Carrillo, Edwin Cetré y Jorge Correa, quien cerró la cuenta tras una gran acción individual.

Con esta victoria, Estudiantes no solo suma tres puntos vitales en la lucha por el campeonato, sino que confirma que Central Córdoba se ha convertido en su víctima preferida para firmar goleadas memorables. El equipo de Medina demostró que tiene variantes ofensivas de sobra y que, cuando se enciende, es letal para cualquier defensa.







