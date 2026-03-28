Matko Miljevic fue baja tras sufrir un violento intento de robo antes del debut de Racing por Copa Argentina

Lo que debía ser una jornada de máxima concentración para Racing Club de Avellaneda en su debut por la Copa Argentina se convirtió en un momento de preocupación.

A pocas horas del encuentro ante San Martín de Formosa, se confirmó que Matko Miljevic abandonó la concentración y quedó descartado tras haber sufrido un violento intento de robo.

Según informó el club, el mediocampista fue atacado el jueves y, producto del forcejeo, sufrió traumatismos, escoriaciones y una herida contuso-cortante en la cresta ilíaca izquierda. A pesar del episodio, el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Costas había decidido que el jugador permaneciera junto al plantel para seguir de cerca su evolución física y emocional.

Sin embargo, en las últimas horas se determinó que no está en condiciones óptimas para competir, por lo que dejó el hotel de la delegación y regresó a su domicilio para continuar con el reposo.

El objetivo es que el ex Huracán pueda reincorporarse a los entrenamientos el próximo lunes, una vez que evolucionen sus heridas y disminuya el impacto del episodio.

El comunicado de Racing por el intento de robo a Miiljevic

"Matko Miiljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda", afirmó.

Matko Miiljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca... — Racing Club (@RacingClub) March 28, 2026

"Se decidió que concentrara para seguir de cerca su evolución y realizarle las curaciones respectivas. Se espera que el lunes se pueda reintegrarse al grupo", agregó.