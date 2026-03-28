Boca espera por Zeballos y Ascacíbar: quiénes llegan ante Talleres y quiénes a la Libertadores

En la antesala de una seguidilla determinante, Boca Juniors aguarda por la recuperación de dos piezas importantes como Exequiel Zeballos y Santiago Ascacíbar.

El entrenador Claudio Úbeda sigue de cerca la evolución de ambos futbolistas, que todavía no se entrenan a la par del grupo, pero podrían reincorporarse en los próximos días.

Ascacíbar, con chances de volver ante Talleres

El "Ruso" corre con ventaja en la recuperación y podría estar disponible para el duelo ante Talleres de Córdoba en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes.

Ascacíbar lleva 18 días de recuperación de un desgarro en el isquiotibial izquierdo sufrido ante Unión de Santa Fe y su presencia dependerá de cómo responda en los próximos entrenamientos. No se descarta que sume minutos desde el banco.

Zeballos, con cautela y foco en la Libertadores

El caso de Zeballos es diferente. El "Changuito" sufrió un desgarro grado III en el bíceps femoral izquierdo y ya acumula más de 50 días de recuperación, por lo que en Boca priorizan no apurar su regreso.

La idea es que no viaje a Córdoba, pero sí pueda reaparecer frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores, en el partido programado para el 7 de abril en Chile.

Úbeda analiza el equipo y la rotación

Con Tomás Belmonte y Ángel Romero ya a disposición, Úbeda deberá gestionar cargas en un calendario exigente.

Además, el equipo encontró buen funcionamiento ofensivo con el doble 9 conformado por Miguel Merentiel y Antonio Bareiro, junto al aporte de Tomás Aranda, lo que abre interrogantes sobre el rol de Zeballos en su regreso.

Parte médico: quiénes siguen afuera

El panorama de lesionados todavía incluye nombres importantes: