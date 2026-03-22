Pablo Guede menospreció la oferta de San Lorenzo: "Me reí bastante"

Mientras su nombre circulaba con fuerza en San Lorenzo de Almagro, Pablo Guede optó por el silencio. Sin embargo, tras la última victoria de Alianza Lima, el entrenador rompió el hermetismo y aclaró su postura: rechazó la propuesta para volver al Ciclón.

El DT habló luego del triunfo 2-0 ante Juan Pablo II por el Torneo Apertura y desmintió varias de las versiones que habían circulado en los últimos días, incluso aquellas que indicaban que ya había dado el visto bueno a la dirigencia encabezada por Sergio Costantino.

Guede fue claro: "Decidí quedarme"

En conferencia de prensa, el entrenador explicó los motivos de su decisión y dejó en claro que su continuidad en Perú no estuvo en duda: "Mi representante recibió una oferta de San Lorenzo y yo decidí quedarme en Alianza".

Además, profundizó en su elección y remarcó el vínculo que construyó con el plantel y el club: "El compromiso con los jugadores es tremendo. Hay una simbiosis con la gente que crece en cada partido".

Guede también valoró el respaldo dirigencial y deportivo que recibió desde su llegada: "Por la relación y por lo que me bancaron en la dirección deportiva. La directiva es fundamental para cumplir los objetivos".

Ironía ante los rumores

El exentrenador de San Lorenzo en 2016 no esquivó las versiones que lo daban como nuevo DT azulgrana y respondió con ironía: "Me encantó todo lo que se dijo en la semana. Tienen una imaginación buenísima. Me reí bastante".

De esta manera, el técnico dejó en evidencia que nunca hubo un acuerdo cerrado, como se había instalado en algunos sectores.

El presente de Alianza Lima

Más allá de la novela, Guede también se refirió al presente deportivo de su equipo. Si bien quedó eliminado en los playoffs de la Copa Libertadores, el objetivo ahora está puesto en el torneo local.

Con la victoria ante Juan Pablo II, gracias al doblete de Erick Castillo, Alianza Lima alcanzó la cima del Torneo Apertura junto a Los Chankas CYC, ambos con 20 puntos, aunque el conjunto blanquiazul cuenta con mejor diferencia de gol.