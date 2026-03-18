Pablo Guede pica en punta para ser el nuevo DT de San Lorenzo

Pablo Guede comenzó a posicionarse como el principal candidato para convertirse en entrenador de San Lorenzo de Almagro, tras la salida de Damián Ayude luego de la goleada 5 a 2 sufrida ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro.

La situación de Guede en Alianza Lima

Actualmente, Guede tiene contrato con Alianza Lima, donde pelea el campeonato local: se ubica segundo con 17 puntos, igual que el líder Club Deportivo Los Chankas, tras siete fechas disputadas.

Sin embargo, su reciente eliminación en la fase 2 de la Copa Libertadores, -uno de los grandes objetivos del club, podría facilitar una salida.

Además, el entrenador cuenta con una cláusula que le permitiría rescindir su contrato mediante el pago de tres salarios, un detalle clave que lo acerca aún más al Ciclón.

Un recuerdo imborrable en Boedo

Guede dejó una huella positiva en su paso por San Lorenzo en 2016. En apenas seis meses, conquistó la Supercopa Argentina 2015 tras golear 4-0 a Boca Juniors, lo que significó el último título oficial de la institución.

Su identificación con el club y el cariño mutuo con los hinchas son factores que pesan en la decisión.

Otros candidatos en carpeta

Más allá del interés en Guede, la dirigencia aún no mantuvo reuniones formales con él ni con su entorno, aunque se espera que haya avances en los próximos días.

En paralelo, aparecen otros nombres:

Martín Palermo, quien mantuvo una reunión positiva con dirigentes y se mostró dispuesto a asumir, pese a su vínculo histórico con Boca y su reciente paso por Fortaleza.

Cristian González (Kily), ex entrenador de Unión de Santa Fe, Platense y Rosario Central, cuyo perfil es bien valorado por parte de la dirigencia.

El Kily, además, tuvo un paso como jugador por San Lorenzo entre 2009 y 2010, donde dejó un buen recuerdo en los hinchas.

Urgencia por definir al nuevo entrenador

Mientras el presidente Sergio Costantino y la dirigencia analizan opciones junto a Pitu Barrientos, la intención es cerrar al nuevo DT antes del próximo partido del Torneo Apertura.

En lo inmediato, este viernes ante Deportivo Rincón por la Copa Argentina, el equipo será dirigido de manera interina por Alan Capobianco, actual entrenador de la Reserva.