Simeone palpitó el derbi entre Real Madrid y Atlético: dudas en el once y elogios a Julián Álvarez

Diego Simeone palpitó el esperado derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se disputará este domingo a las 17 por la fecha 19 de LaLiga de España. El entrenador argentino habló en conferencia de prensa y dejó definiciones clave en la previa de uno de los partidos más importantes del calendario.

Simeone anticipa el derbi y mantiene dudas en el equipo

"Espero estar lo más fino posible para elegir bien", aseguró el Cholo, quien reconoció que aún no tiene definido el once titular. En ese sentido, destacó el compromiso del plantel: "Hay una ilusión enorme y todos quieren estar".

Además, remarcó la importancia de administrar esfuerzos en un tramo exigente de la temporada: "Buscaremos gestionar de la mejor manera posible por todo lo que tenemos por delante, buscando siempre lo mejor para el equipo y el club".

Un clásico atravesado por lo emocional

Sobre el cruce ante el Real Madrid, Simeone fue claro al describir el contexto del partido: "Es un partido que siempre se juega desde lo emocional". A su vez, analizó al rival y valoró su presente: "Trataremos de llevar las cosas al lugar donde podemos hacer daño. Ellos están trabajando muy bien y se percibe una idea clara del entrenador. Los resultados hablan por sí solos".

El presente de Julián Álvarez

El DT también se refirió al momento de Julián Álvarez, una de las piezas importantes del equipo. "Como cualquier persona, tiene momentos buenos y otros no tanto", explicó. Sin embargo, se mostró confiado en su actualidad: "No tengo dudas de que está más identificado con lo que le pasa ahora que con lo que le había ocurrido en el último tiempo".