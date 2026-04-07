Real Madrid vs. Bayern Múnich, por la Champions League: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Real Madrid recibirá hoy martes a Bayern Múnich, desde las 16 en el estadio Santiago Bernabéu, por la ida de los cuartos de final de Champions League. El arbitraje estará a cargo de Michael Oliver, quien estará acompañado desde el VAR por Jarred Gillett.

El Merengue de Álvaro Arbeloa decepcionó con una derrota ante el Mallorca de Álvaro Arbeloa, lo que lo deja a siete puntos del Barcelona líder de LaLiga de España. En cuánto al torneo continental, arriba al enfrentamiento luego de dejar en el camino al Benfica de Portugal en la fase de playoffs y al Manchester City de Pep Guardiola con un global de 5 a 1 en los octavos de final.



Bayern Múnich avanza a paso firme en la Bundesliga de Alemania, liderando la tabla de posiciones con 9 puntos de ventaja con el Borussia Dortmund. En los octavos de final de la Champions, los Bávaros apabullaron con un resultado global de 10 a 2 sobre el Atalanta de Italia

Probables formaciones de Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League

Real Madrid: Andriy Lunin; Éder Militão, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior DT: Álvaro Arbeloa.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Staniši, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise y Harry Kane. DT: Vicent Kompany

Cómo ver en vivo Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League

El partido entre Real Madrid y Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League será televisado por ESPN. Además, será televisado en vivo online por las plataformas digitales de streaming por Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.