Adrian Newey lidera los salarios en la Fórmula 1 por varios millones: cuánto ganan los jefes de los equipos

El liderazgo económico dentro de la Fórmula 1 no está limitado únicamente a los pilotos. Un informe reciente reveló que el ingeniero británico Adrian Newey, actualmente vinculado a Aston Martin, es la figura mejor remunerada entre directores, técnicos y ejecutivos del paddock.

Según el análisis publicado por el periodista Marc Limacher, Newey percibe un salario anual que supera incluso la suma de los ingresos de varios de sus pares en posiciones similares. Este dato rompe con la lógica tradicional de la categoría, donde los pilotos suelen liderar las escalas salariales.

La cifra total de sus ingresos se ve incrementada por su participación en acciones de Red Bull Racing, cuyo valor ha crecido en los últimos años, consolidando su posición como uno de los perfiles más influyentes y mejor pagos del automovilismo.

Cuánto ganan los jefes de equipo en la Fórmula 1

Por debajo de Newey, los salarios de los team principal y directores técnicos de las escuderías más importantes rondan, en promedio, los ocho millones de euros anuales.

Entre los nombres destacados aparece Toto Wolff, jefe de Mercedes, con ingresos cercanos a esa cifra. Sin embargo, gran parte de su patrimonio proviene de su participación accionaria en el equipo, donde posee el 28%.

En tanto, Zak Brown, CEO de McLaren, percibe alrededor de 12 millones de euros anuales, superando a varios jefes de equipo. Su salario se explica también por su rol ampliado en otros programas como IndyCar y WEC.

En esa misma línea se ubica Enrico Cardile, director técnico de Aston Martin, con ingresos similares y por encima del promedio del sector, reflejo de la fuerte inversión impulsada por el propietario Lawrence Stroll.

El resto del ranking en la Fórmula 1

En el siguiente escalón aparecen Frédéric Vasseur y Mattia Binotto (actualmente en Audi), ambos con salarios cercanos a los ocho millones de euros.

Por detrás se ubican James Vowles (7,5 millones), Laurent Mekies (7 millones) y Andrea Stella (6 millones).

En la franja media también aparecen Alain Permane (5 millones), mientras que en equipos en crecimiento o con menor presupuesto, como Haas y Cadillac, los salarios descienden a los dos millones de euros, con nombres como Ayao Komatsu y Graeme Lowdon.

En Alpine, el asesor ejecutivo Flavio Briatore percibe alrededor de 2,5 millones, mientras que el director Steve Nielsen figura entre los salarios más bajos, con unos 800.000 euros anuales.

Entre los directores técnicos, Pierre Waché (Red Bull Racing) y James Allison (Mercedes) alcanzan cifras cercanas a los ocho millones, en línea con los principales jefes de equipo.

El informe también señala que los salarios base no reflejan el total de ingresos, ya que la mayoría de los contratos incluyen importantes bonificaciones por resultados deportivos, lo que puede elevar considerablemente las cifras finales.

De este modo, la Fórmula 1 no solo se consolida como una de las competencias más exigentes a nivel deportivo, sino también como uno de los entornos más lucrativos para el talento técnico y directivo.

Las millonarias cifras que ganan los directos de los equipos de Fórmula 1