Ai Ogura ganó su primera carrera en MotoGP en el Gran Premio de Países Bajos

Ai Ogura consiguió la primera victoria de su carrera en MotoGP al imponerse en el Gran Premio de los Países Bajos, disputado en el circuito de Assen, en una competencia marcada por múltiples abandonos y problemas mecánicos que alteraron el desarrollo de la prueba.

El piloto japonés aprovechó una carrera caótica para liderar un histórico 1-2 de Trackhouse Racing, con Raúl Fernández en la segunda posición, mientras que Jorge Martín completó el podio.

Los abandonos cambiaron el rumbo de la carrera

La competencia dio un giro decisivo a partir de la vuelta 13. Pedro Acosta debió abandonar por un problema técnico en su KTM y, poco después, Francesco Bagnaia también quedó fuera por una falla mecánica en su Ducati. A ellos se sumó Toprak Razgatlolu, quien tampoco pudo completar la carrera.

Previamente, Marco Bezzecchi había sufrido una fuerte caída que lo dejó fuera de competencia, dejando el camino abierto para la remontada de los pilotos de Trackhouse.

Ogura tomó el liderazgo en las últimas vueltas

Tras los abandonos, Raúl Fernández superó a Jorge Martín para colocarse primero. Sin embargo, Ai Ogura aprovechó el ritmo de su Aprilia y, a seis vueltas del final, adelantó a su compañero de equipo para tomar el liderazgo de la prueba.

Desde ese momento controló la carrera hasta la bandera a cuadros, logrando un triunfo histórico en apenas su segunda temporada dentro de la categoría reina del motociclismo.

Marc Márquez fue sancionado y perdió una posición

En la pelea por el cuarto puesto, Fabio Di Giannantonio recibió una sanción de long lap penalty tras un incidente con Marc Márquez, aunque consiguió recuperarse para finalizar cuarto.

Al finalizar la carrera, Márquez también fue penalizado por exceder los límites de pista en la úlima vuelta, lo que le hizo perder una posición en la clasificación definitiva.

Un triunfo histórico para el motociclismo japonés

Con esta victoria, Ai Ogura se convirtió en el primer piloto japonés en ganar una carrera de MotoGP desde Makoto Tamada, quien había triunfado en el Gran Premio de Japón de 2004. El éxito del piloto de Trackhouse representa además un hito para la estructura satélite de Aprilia, que consiguió su primer doblete en la categoría.