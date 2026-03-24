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EN PRIMERA PERSONA

Valentín Barco volvió a la Selección Argentina y se ilusiona con jugar en La Bombonera: "Es mi casa"

Valentín Barco llegó a la Argentina de cara a los amisotosos ante Mauritania y Zambia por la fecha FIFA, que serán muy especiales para él por la oportunidad de ganarse un lugar de cara al Mundial 2026 y porque son en La Bombonera.

Juan Riera
Juan Riera

El regreso de Valentín Barco a la Selección Argentina genera expectativa de cara a la próxima fecha FIFA. El futbolista arribó este martes al país para sumarse a los entrenamientos y no ocultó su emoción por volver a jugar en La Bombonera: "Es mi casa".

Tras su llegada, el ex Boca Juniors se mostró entusiasmado por esta nueva convocatoria: aseguró que está "muy contento" y con "ansias de poder ayudar", además de dejar en claro su predisposición dentro del equipo: "Con tal de jugar, lo hago en cualquier lado".

Qué dijo Barco sobre los amistosos de Argentina

En relación a los próximos compromisos ante Mauritania y Zambia, el jugador destacó la importancia de cada partido: "Cualquiera sirve para prepararse. Todas las selecciones tienen su jerarquía".

Su presente en Europa

Actualmente en el Racing de Estrasburgo, Barco atraviesa un buen momento y suma minutos con regularidad, algo que considera clave para su crecimiento: "Estoy muy contento y jugando, que era lo que buscaba".

Cuándo entrena la Selección Argentina

El plantel dirigido por Lionel Scaloni comenzará los entrenamientos este martes desde las 17 en el Predio Lionel Messi, con la mira puesta en los próximos amistosos internacionales.

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