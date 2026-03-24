Valentín Barco volvió a la Selección Argentina y se ilusiona con jugar en La Bombonera: "Es mi casa"

El regreso de Valentín Barco a la Selección Argentina genera expectativa de cara a la próxima fecha FIFA. El futbolista arribó este martes al país para sumarse a los entrenamientos y no ocultó su emoción por volver a jugar en La Bombonera: "Es mi casa".

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El Colo Barco, contundente sobre su vuelta a La Bombonera para enfrentar a Mauritania con la Selección Argentina.



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Tras su llegada, el ex Boca Juniors se mostró entusiasmado por esta nueva convocatoria: aseguró que está "muy contento" y con "ansias de poder ayudar", además de dejar en claro su predisposición dentro del equipo: "Con tal de jugar, lo hago en cualquier lado".

Qué dijo Barco sobre los amistosos de Argentina

En relación a los próximos compromisos ante Mauritania y Zambia, el jugador destacó la importancia de cada partido: "Cualquiera sirve para prepararse. Todas las selecciones tienen su jerarquía".

Su presente en Europa

Actualmente en el Racing de Estrasburgo, Barco atraviesa un buen momento y suma minutos con regularidad, algo que considera clave para su crecimiento: "Estoy muy contento y jugando, que era lo que buscaba".

Cuándo entrena la Selección Argentina

El plantel dirigido por Lionel Scaloni comenzará los entrenamientos este martes desde las 17 en el Predio Lionel Messi, con la mira puesta en los próximos amistosos internacionales.