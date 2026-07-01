Perdió Mariano Navone y no habrá argentinos en la segunda ronda de Wimbledón

La realidad es que este Wimbledon fue un verdadero dolor de cabeza para los tenistas argentinos. La última esperanza era Mauro Navone, pero perdió 6-1, 6-7, 3-6 y 6-7 contra el italiano Fabio Cobolli y ya no queda nadie en competencia.

Con estos resultados se confirma una de las peores actuaciones de los argentinos en la historia del Grand Slam sobre césped que se disputa en Londres.

Quizás la mayor decepción fue la de Francisco Cerúndolo, quien venía de salir campeón del ATP 500 de Queen´s, pero acusando cansancio perdió feo con el español Jaume Munar.

Sólo en 2010 Juan Ignacio Chela, Eduardo Schwank, Horacio Zeballos, Máximo González y Leonardo Mayer no pudieron avanzar a segunda ronda, en un torneo donde Juan Martín del Potro no pudo participar por lesión.