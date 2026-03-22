Wimbledon revolucionará el tenis: llega el "VAR"

Wimbledon se prepara para dar un salto histórico. Para la edición 2026, que comenzará el 29 de junio, el torneo más emblemático del tenis mundial confirmó una serie de transformaciones que apuntan a modernizar el juego.

El anuncio fue realizado por el All England Lawn Tennis Club, que oficializó la implementación de un sistema de revisión por video similar al VAR en el fútbol, además de un proyecto de expansión estructural.

La principal novedad será la incorporación de la revisión por video en seis canchas principales, incluyendo el Estadio Central y las pistas 1, 2, 3, 12 y 18.

Este sistema permitirá que árbitros y jugadores revisen jugadas clave como dobles piques, toques de red, invasiones o impactos dudosos en el cuerpo del tenista, ampliando el margen de análisis más allá del clásico ojo de halcón.

Este nuevo protocolo apunta a resolver situaciones dinámicas y controvertidas del juego. Además, no habrá límites para pedir revisiones: los jugadores podrán solicitar chequeos sin restricción, una decisión que busca, según la organización, "garantizar que la justicia deportiva prevalezca en todo momento".