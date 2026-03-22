Con gol de Lionel Messi, el Inter Miami se lo dio vuelta al New York City FC
En el marco de la fecha 5 de la MLS, en el Yankee Stadium, Inter Miami venció al New York City FC. Lionel Messi convirtió el empate parcial.
En el marco de la fecha 5 de la MLS, en el Yankee Stadium, el Inter Miami venció al New York City FC.
Las Garzas tomaron rápida ventajacon gol de Gonzalo Luján, pero Nicolás Fernández Mercau volvió a igualar el marcador y así se fueron ambos equipos al descanso.
New York lograría dar vuelta el marcador a los 59, en un contragolpe y tras una gran asistencia de Maxi Moralez para que Agustín Ojeda sentenciara al arquero St. Claire.
Pero Lionel Messi puso el 2-2 con un tiro libre lejano y mucha complicidad del arquero Freese.
El gol que le permitió a Inter Miami sumar los tres puntos llegó a los 74 minutos, con un gran cabezazo de Micael que sentenció el 3-2 definitivo para los campeones defensores de la MLS.
New York lograría dar vuelta el marcador a los 59, en un contragolpe y tras una gran asistencia de Maxi Moralez para que Agustín Ojeda sentenciara al arquero St. Claire.
Pero Lionel Messi puso el 2-2 con un tiro libre lejano y mucha complicidad del arquero Freese.
El gol que le permitió a Inter Miami sumar los tres puntos llegó a los 74 minutos, con un gran cabezazo de Micael que sentenció el 3-2 definitivo para los campeones defensores de la MLS.