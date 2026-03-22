Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

¿SE VA?

Atento Boca: Tomás Aranda está en la mira de dos clubes italianos

Tomás Aranda se ganó un lugar en el primer equipo de Boca Juniors y ahora está en la mira de dos clubes italianos.

Con sus buenos rendimientos, Tomás Aranda logró hacerse un lugar en la Primera de Boca. En ese sentido, despertó interés en Italia, en donde Como y Parma se habrían fijado en el juvenil.

Según indicó el periodista Marco Conterio, los dos clubes tendrían en carpeta al jugador de 18 años y estarían siguiendo bien de cerca sus actuaciones con el Xeneize.

Se tratan de dos planteles que buscan dar rodaje a los más jovenes y podrían ser buenos destinos para que el mediocampista.

 Con contrato firmado hasta diciembre de 2029, Boca se garantizó su continuidad cuando aparecieron varios equipos a buscarlo a préstamo (estuvo cerca de pasar a Colón).

Pero la realidad es que de momento, el club no recibió ni sondeos ni consultas por el futbolista y sus condiciones contractuales.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

3
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

4
El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."
Noticias

El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."

5
La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos
Lanzamiento

La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos

Últimas noticias de Boca