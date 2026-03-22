Atento Boca: Tomás Aranda está en la mira de dos clubes italianos

Con sus buenos rendimientos, Tomás Aranda logró hacerse un lugar en la Primera de Boca. En ese sentido, despertó interés en Italia, en donde Como y Parma se habrían fijado en el juvenil.

Según indicó el periodista Marco Conterio, los dos clubes tendrían en carpeta al jugador de 18 años y estarían siguiendo bien de cerca sus actuaciones con el Xeneize.

Se tratan de dos planteles que buscan dar rodaje a los más jovenes y podrían ser buenos destinos para que el mediocampista.

Con contrato firmado hasta diciembre de 2029, Boca se garantizó su continuidad cuando aparecieron varios equipos a buscarlo a préstamo (estuvo cerca de pasar a Colón).

Pero la realidad es que de momento, el club no recibió ni sondeos ni consultas por el futbolista y sus condiciones contractuales.