Tras solo tres meses en el cargo, Botafogo despidió a Martín Anselmi

Tras durar apenas tres meses en el cargo, Martín Anselmi fue despedido de su cargo de entrenador del Botafogo. Apenas alcanzó a dirigir en 18 encuentros de los cuales ganó siete, igualó dos y cayó nueve veces, cosechando un total del 45% de los puntos.

Tras un inicio prometedor, con tres triunfos al hilo, encadenó seis derrotas consecutivas y luego quedó afuera de la Copa Libertadores en la fase previa ante Barcelona de Ecuador.

Tras esto, la dirigencia optó por interrumpir su vínculo con el argentino considerando que no cumplió con las exigencias del club brasileño que ahora debe buscar un reemplazante a contrarreloj, con el debut en la Copa Sudamericana en el horizonte, en la que comparten el grupo E junto a Racing.

"Si bien apreciamos enormemente a Anselmi y a su cuerpo técnico, y respetamos profundamente su dedicación y ética de trabajo, no hemos visto la evolución, el progreso ni los resultados que esperamos de un club campeón, y creemos que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos esta temporada y en las siguientes. Por lo tanto, el club explorará otras vías en su proyecto deportivo", indica el comunicado de Botafogo en sus canales redes sociales.

"Botafogo agradece a Anselmi y a sus ayudantes sus servicios y les desea éxito en sus futuros proyectos", concluye el escrito.