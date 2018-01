El Manchester City venció como visitante ante Bristol City, de la segunda división, por 3 a 2, y así clasificó a la final de la Copa de la Liga de Inglaterra con la serie 5-3 a su favor en semi finales.

Agüero fue titular y su conquista, a los cuatro minutos del segundo tiempo, culminó una buena jugada colectiva del actual líder de la liga inglesa en sociedad con el belga Kevin De Bruyne quien señaló el tercero (ST 51m). El alemán Leroy Sané (PT 43m) abrió el marcador para los de Manchester.

Por su parte, los ingleses Marlon Pack (ST 19m) y Aden Flint (ST 50m) anotaron para Bristol City.

El Kun, goleador histórico de Manchester City, ratificó su buen momento luego de los tres tantos que marcó el sábado pasado ante Newcastle por la 24ta. fecha de Premier League. El ex Independiente señaló diez goles en sus últimas nueve presentaciones entre liga inglesa, Copa de la Liga y FA Cup.

La otra llave de semi finales se definirá este miércoles con el duelo londinense entre Arsenal (0)-Chelsea (0).

El campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra clasificará a la tercera ronda de la Liga de Europa 2018/2019. El máximo ganador de la competición es Liverpool con ocho campeonatos y el último campeón fue Manchester United.

Sevilla con gol de Ever Banega

Con un gol del mediocampista argentino derrotó a Atlético de Madrid 3 a 1 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey y clasificó a las semi finales, tras la victoria 2 a 1 de la semana pasada en la capital española.

Sergio Escudero abrió el marcador para Sevilla a los 26 segundos de juego, igualó el francés Antoine Griezman a los 13 minutos de la etapa inicial, y Banega de penal a los 2 minutos y Pablo Sarabia a los 34 minutos, ambos en el complemento, le dieron la victoria al conjunto andaluz.

En Sevilla también jugaron de titulares Gabriel Mercado y Joaquín Correa, en tanto que Guido Pizarro ingresó en el complemento, mientras que en Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, lo hizo desde el inicio Ángel Correa.

Los cuartos de final continuarán mañana con Alavés vs Valencia (1-2 en la ida) y Real Madrid vs Leganés (1-0), y concluirá el jueves con Barcelona vs Espanyol (0-1).