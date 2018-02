La máxima autoridad de la entidad de Núñez se dirigió este lunes rumbo al predio River Camp en Ezeiza, en el marco de un respaldo explícito al discreto rendimiento que el conjunto riverplatense está atravesando en la Superliga, en la que figura a 21 puntos de la línea de Boca Juniors, el cómodo líder.

Rodolfo D’Onofrio se reunió brevemente con el DT Marcelo Gallardo y con el gerente deportivo, Enzo Francescoli, pero no efectuó declaraciones a la prensa.

En cambio, el presidente escribió en su cuenta de la red social Twitter un significativo mensaje para el hincha "millonario": "En estos momentos es cuando todo River tiene que estar más unido que nunca. Nos podrán golpear, quebrar jamás!!! Abrazo a todos", rubricó.

El respaldo de D’Onofrio se da luego de la polémica generada por el discreto rendimiento que el árbitro Jorge Baliño mostró en el encuentro con Godoy Cruz de Mendoza, en el que la institución "millonaria" se sintió perjudicada.

A punto tal que Gallardo, en la conferencia de prensa post partido, volvió a hacer gala de aquella intención de poner "la guardia alta", dudando de una supuesta campaña en contra de River de parte de los organismos que manejan los arbitrajes

"Quiero creer que no hay nada raro, pero es difícil", tiró "Muñeco" Gallardo, poniendo el acento en el penal no cobrado a Lucas Pratto (con el partido 0-1), en la posición adelantada no advertida de Santiago García (en el segundo gol del "Tomba") y en un corte de Jonatan Maidana hacia Franco Armani, que fue sancionada como pase atrás deliberado y posibilitó un tiro libre indirecto para el elenco mendocino.

El mediocampista Enzo Pérez cumplió la sanción que arrastraba y está en condiciones de volver ante Vélez Sarsfield este sábado, a las 19.15, en el estadio José Amalfitani, por la fecha 17 de la Superliga.

River comenzará el miércoles 28 la disputa de la Copa Libertadores enfrentándose a Flamengo, en condición de visitante.