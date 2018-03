Según la denuncia de Griselda Jaluf, que pesa sobre Walter Bou y su familia:“El jugador sujetó a mi esposo junto con otras dos personas más para que la esposa de él, su suegra y su cuñada golpeen a mi hija y a mí”.



Jaluf es la propietaria de un complejo en Villa Zorraquín, un barrio cerrado ubicado a ocho kilómetros de Concordia, Entre Ríos, y recordó que el delantero de Boca “no participó castigando ni insultando”, algo que fue ratificado por José Costa, el fiscal coordinador de esa ciudad entrerriana.



Sin embargo Costa, marcó una contradicción al negar que esa última situación está descripta en la denuncia. “La única referencia que se hace al futbolista es que los que participaron del incidente serían familiares de él, pero no se habla que haya forcejeado. En Entre Ríos tenemos un sistema de mediación penal. La causa ya fue remita hacia allí y, si se llega a un acuerdo, se evita el juicio”, comentaron fuentes policiales.



Según publicó el sitio web Superdeportivo, Jaluf reveló que: “El tema fue por los ruidos constantes y las fiestas en cualquier momento de la semana, y esa es una zona turística donde se preserva la tranquilidad. Tuve muchas quejas de colegas dueños de complejos por constantes fiestas fuera de horario, líos, música, y cornetas de la que se utilizan en la cancha”.



La mujer manifestó que antes de dirigirse a la vivienda a pedir que bajen la música, envió un mensaje de texto a Bou y a su familia, pero dijo que no le hicieron caso: “Salieron la suegra, el suegro y la mujer de Walter a emprendernos a puñetazos a mí y mi hija”.



En tanto, la denunciante calificó de “cobarde” la actitud del delantero debido a que, según contó, sujetó a su marido junto a otras dos personas, mientras que sus familiare siguieron golpeándolas a ella y a su hija.



De esta manera, la mujer indicó: “A mi marido lo sujetó Walter Bou, Antonio Ibarrola, que es el suegro, y un primo que oficia de seguridad de Walter; para que no nos defienda mientras las mujeres de ellos nos golpeaban”.



Al mismo tiempo, en diálogo con Sportia, programa de noticias que se emite por TyC Sports Jaluf contó: “Yo pedí que la familia tenga control con los ruidos molestos. Yo le vendí mi casa a Walter Bou y le advertí que esto es un lugar de descanso, que Villa Zorraquín, a ocho kilómetros de Concordia, es una zona muy tranquila”.



“Yo no le mentí sobre el lugar. Si él pensaba comprar una casa para festejos constantes hubiera optado por comprar una casa más alejada”, manifestó Jaluf al tiempo que aclaró que Bou "no participó castigando ni insultando, pero participó propiciando a que sucedan estas cosas”.