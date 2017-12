Jorge Sampaoli regresaba del casamiento de su hija Sabrina cuando protagonizó un violento incidente contra agentes de tránsito que lo detuvieron y le exigieron que camine hasta el hotel donde estaba alojado en Santa Fe. Momentos previos al episodio, celebraban una enorme boda en Casilda.

La novia e hija de Sampaoli, profesora de Educación Física, contrajo matrimonio y compartió las fotos a través de su Facebook. Sus amigos y familiares contaron que la fiesta contó con un increíble catering.

Además, se pudo observar que la flamante esposa cambió su atuendo en dos ocasiones. Al principio, un vestido largo blanco tradicional. Luego, a mitad de la noche, utilizó uno más corto y moderno.



El DT del seleccionado argentino de fútbol, protagonizó un incidente con un control de tránsito de la ciudad santafesina de Casilda cuando volvía del casamiento.



Si bien no se sabe qué fue lo que motivó su enojo, Sampaoli abandonó el vehículo en el que se trasladaba y se retiró con insultos en dirección a la zona donde se ubicaban los efectivos policiales.



"Me haces caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil", se alcanzó a oír de la boca del DT en un audio que se viralizó en las redes sociales y reprodujeron varios medios locales.



Según trascendió, Sampaoli volvía del casamiento de su hija y en el vehículo, que él no conducía, había cerca de ocho personas.