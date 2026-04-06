el jugador de Colón Ignacio Lagos emocionó a todo el fútbol argentino tras el mensaje de amor de su novio: "Lo que sentimos..."

El universo del deporte quedó conmovido tras el gesto de valentía y amor que protagonizó una de las figuras del ascenso. Ignacio Lagos, el atacante estrella de Colón de Santa Fe, vivió un momento de quiebre en el programa cuando su pareja decidió hacer un video declarando su amor. La noticia generó un impacto total en las redes sociales, ya que el futbolista y goleador se permitió mostrar su vulnerabilidad frente a las cámaras, marcando un hito de visibilidad en un entorno históricamente difícil para la diversidad, lejos de los prejuicios que suelen rodear a la pelota.

Todo comenzó durante un segmento especial dedicado a la familia del jugador, donde desfilaron mensajes de aliento y cariño. Sin embargo, el "batacazo" llegó con el video de su novio, quien le dedicó palabras cargadas de admiración y respeto por su carrera profesional: "No me queda mas que felicitarte y agradecerte por el profesional que sos, te quiero" confesó el enamorado del futbolista.

En medio de rumores y la presión constante que vive el Sabalero en la provincia, la aparición de su pareja fue el empujón emocional que el deportista necesitaba: "Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa... sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño", expresó el joven en el clip que dejó a todos mudos en el estudio.

Ignacio Lagos emocionó a todo el fútbol argentino tras el mensaje de amor de su novio: "Lo que sentimos..."

Lagos, al ser consultado sobre el vínculo que los une, el jugador fue letal con su honestidad y comparó su pasión por su novio con la que siente por los colores de su club: "Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar", confesó ante la mirada atenta de los conductores. Para el ídolo santafesino, este paso significa vivir sin mochilas y enfocarse de lleno en su objetivo dentro de la cancha.

Actualmente, Ignacio Lagos se prepara para los próximos desafíos con Colón, contando ahora con el respaldo público de su gran amor. Mientras el ambiente del fútbol celebra este gesto de autenticidad, el delantero ya empezó a recibir muestras de afecto de colegas y fanáticos que valoran su honestidad brutal. El escándalo por los prejuicios parece quedar atrás ante una historia que prioriza el sentimiento, confirmando que, para el goleador, la verdadera jugada maestra se dio fuera del área, demostrando que el amor no entiende de posiciones ni de camisetas.