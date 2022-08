Las últimas semanas fueron caóticas para Pepe Cibrián Campoy. El dramaturgo se casó con Nahuel Lodi a fines de junio, y a las pocas semanas salió a la luz un video en el que se vió al joven a los besos con otro hombre.

.

A partir de esa terrible infidelidad, el director teatral le pidió a su marido que se fuera de la casa que compartían juntos, ya que necesitaba un tiempo para evaluar si iban a continuar su relación. Cibrián partió a Córdoba, dónde tuvo una descompensación por el estrés emocional que le generó esta situación.

La fiesta de casamiento de Pepe Cibrián y Nahuel Lodi.

Recientemente, se supo que el actor tuvo un encuentro con Lodi en Buenos Aires, pero solo para charlar. "No implica nada. Es eso, una charla. No tengo que dar explicaciones. Y no me gusta que se metan", declaró.

Según informó La Pavada del Diario Crónica, la situación entre ellos mejoró, aunque Cibrián volvió a Córdoba, todavía sin firmar la reconciliación.

Por todo el escándalo Pepito tuvo que tranquilizarse y su refugio fue el trabajo con los actores cordobeses de “Dorothy”, que estrenará el 27 de octubre en la Sala de las Américas. En cuanto a “Drácula”, el jueves se presenta en Morón, y el domingo en Canning, y Pepe sigue cobrando sus regalías, via contador-auditor.