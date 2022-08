Pepe Cibrián atraviesa un complicado momento en lo personal a pesar de su éxito en el teatro con "Drácula". Tras casarse con Nahuel Lodi, apareció un video del joven besando a otro hombre en un boliche y el dramaturgo decidió terminar con la relación por lo ocurrido. Sin embargo, fueron vistos juntos y hubo un particular motivo.

El actor brindó una entrevista para "Intrusos" a raíz de la presentación de su espectáculo en Córdoba. Según lo que explicó Pablo Layús en el ciclo de América, vio al ahora ex esposo de Pepe Cibrián esperándolo. De todos modos, hubo aclaración rápida del artista: "Nahuel vino a que charlemos".

.

"No tengo que responder a nadie de lo que hago en mi vida. Nada. (Nahuel) vino de visita, a hablar y charlar. No implica nada. Es eso, una charla. No tengo que dar explicaciones. Y no me gusta que se metan", sentenció con cierto malestar el dramaturgo. Por su parte, el joven mantuvo el perfil bajo y dio pocas declaraciones sobre los videos que aparecieron.

Pepe Cibrián sigue separado de Nahuel Lodi.

Lo cierto es que el entorno de Pepe Cibrián cree que puede haber un reencuentro amoroso entre las partes. "Yo estoy trabajando a full. A veces la gente genera ciertas polémicas y uno lo que tiene que hacer es callarse y punto, no pasa nada. La gente sabe lo que tiene que saber", explicó el artista en su reportaje.