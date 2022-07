Hace tan solo un mes, Pepe Cibrián Campoy se casaba felizmente con Nahuel Lodi en una fiesta de 200 invitados en el Barrio de Barracas. Sin embargo, la felicidad duró poco ya que a casi un mes de su boda, el dramaturgo recibió un video en el que se puede ver al joven de 32 años en una situación comprometedora con otro hombre.

Ante el terrible panorama al que se enfrentó, Pepe le pidió al joven que abandonara la casa en la que convivían juntos: "No es mala persona, pero es tonto. Me envió un mensaje, pero no hay nada que perdonar, ya está. Al enterarme y verlo le pedí a alguien que hablara con Nahuel y que se fuera, que no tenía más nada que hablar porque no hay una solución para esto".

.

En ese sentido, Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, se comunicó con el joven de 32 años, quien se mostró muy dolido por la situación: “Hablé con Nahuel, la ex pareja de Pepe Cibrián, Pepe habló el fin de semana y faltaba la palabra de su ex, tuve un diálogo via WhatsApp y creo que se va a desatar un escándalo peor después que te cuente lo que me dijo”.

Y cerró con las declaraciones de Nahuel Lodi, el ex de Pepe Cibrián: "´Hola Juan, prefiero no hablar por el momento, dejar que decante todo, por supuesto que todo esto me afectó muchísimo. Que digan lo que quieran, sólo los que estuvimos adentro de la casa sabemos cómo son las cosas, el resto habla porque les sobra tiempo. Me manejé mal porque no debería haberme expuesto de esa manera, estamos separados”,

