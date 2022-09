Hace tan solo unas semanas, Mica Vázquez hizo reflotar su escandalosa separación con Fernando Gago, quien la engañó con Gisela Dulko en su juventud. Más de 10 años después, el ex futbolista le hizo lo mismo a la ex tenista y comenzó un affaire con una vecina de Nordelta, Verónica Laffitte.

Más de un año después que Cinthia Fernández revelara que el actual DT de Racing había comenzado una relación extramatrimonial con una supuesta amiga de su pareja, cada uno de los deportistas rehizo su vida romántica.

Mientras que Gago confirmó su romance con la vecina del barrio de Tigre, Dulko se enfocó en sus hijos y en su carrera, y se abocó a pleno a las redes sociales, donde acumuló miles de fanáticos.

Al igual que muchos famosos, Gisela compartió una caja de preguntas para sus seguidores de Instagram y contestó todas las dudas. Entre todos los detalles, un usuario quiso saber "¿Aún sentís algo por Gago?".

Entonces, ella respondió con un emoji que vale más que mil palabras. La ex tenista compartió el dibujo de un hombre con gesto de sorpresa e incomodidad, en señal de que ya no está enamorada de su ex pareja.