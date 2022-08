Fernando Gago y Gisela Dulko estuvieron en el centro de la escena mediática por su escandalosa ruptura motivada por la infidelidad del ex Boca con una vecina de su barrio, Verónica Laffitte.

Sin embargo, esta no fue la primera traición que el ex futbolista tuvo con una pareja, sino que años antes, Gago engañó a su novia de más de cuatro años, la actriz Mica Vázquez, con la propia Gisela Dulko, quien después sufriría el mismo dolor.

La ex "Rebelde Way" sorprendió a todo el público de Luzu TV al narrar, entre risas, la dolorosa historia de engaños que vivió con Fernando Gago y la forma en la que descubrió el escandaloso amorío.

Fernando Gago engañó a Mica Vázquez con Gisela Dulko, y años después, el entrenador de Racing traicionó a la ex tenista con una vecina.

"Yo me separé porque, esto es terrible, la arquitecta que estaba haciendo nuestra casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail, y no sé por qué él se lo había mandado a Gisela Dulko, su exmujer, poniendo 'mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor'", comenzó la actriz.

"Y a mí me llega el mail de la arquitecta, que no sé por qué… Bah, porque me estaba poniendo la obra al hombro yo hacía dos años", agregó quien en la actualidad es mamá de Baltazar, fruto de su relación con Gerónimo Klein.

Sobre cómo lo recuerda, la actriz expresó: "Ni te explico la bronca después ver las notas de ellos dos diciendo 'en casa con los perros y mi marido'. ¡Era mi casa, mis perros y mi marido la conc…! Imagínense el trabajo que tuve que hacer en terapia".

Mica Vázquez junto a su novio Gerónimo y su hijo Baltazar.

"Cuando Fer se fue a los Juegos Olímpicos, que ella estaba jugando todavía, volvió raro de ahí. Y lo percibí, dije 'este está en otra'. ¡En otra relación paralela estaba! Ja. Y pasaron varios meses hasta que nos separamos. Muy negador, y pendejos. Tuve mucha bronca, dolor, enojo y no le guardo rencor. Lo quiero", agregó sobre el momento en que Gago conoció a Dulko.

Y cerró al revelar el buen vínculo que mantienen en la actualidad: "De hecho, nos encontramos después de muchos años y él me pidió perdón por un montón de cosas, y eso fue muy loco. Pasaron muchas cosas muy heavy, yo sufrí mucho, estaba sola allá, la pasé muy mal, muchas situaciones".

¡Mirá todo sobre el amorío entre Fernando Gago y Gisela Dulko durante su relación con Mica Vázquez!