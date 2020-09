Una “Esperanza” para Santa Fe

1856 - En la provincia de Santa Fe, un grupo de inmigrantes europeos crearon la colonia Esperanza hoy devenida en ciudad. Fue la primera colonia agrícola organizada del país y cuenta con una superficie de 289 kilómetros cuadrados. Además posee una población de 43 mil habitantes. Su economía se basa en la producción agrícola, lácteo e industrial.

Stefan Johansson: una flecha sueca en La Fórmula 1

1956 - Nació Stefan Nils Edwin Johansson, quien es un ex piloto de automovilismo sueco que participó en 103 Grandes Premios de la Fórmula 1, debutando en la categoría en 1980. Alcanzó 12 podios, y un total de 88 puntos de campeonato y corrió para los equipos Shadow, Spirit, Tyrrell, Toleman, Ferrari, McLaren, Ligier, Onyx, AGS y Footwork.

Ricardo Montaner: de Valentín Alsina al mundo

1957 - Nació Héctor Eduardo Reglero Montaner más conocido como Ricardo Montaner, quien es un cantautor argentino-venezolano que vendió a lo largo de su vasta carrera más de 65 millones de copias de todos sus álbumes. Algunas de sus canciones más destacadas son "Tan enamorados", "Será", "Vamos pa' la conga", "Déjame llorar" y "Cachita".

Montaner, en el nombre del amor.

David Arquette: un actor de raza

1971 - Nació David James Arquette, quien es un actor, director, guionista y diseñador de modas estadounidense que forma parte de una tradicional familia de actores. Algunas de sus filmaciones más destacadas son "Scream", "La tierra de los astronautas", "Feliz aquí y ahora", "La zona gris", "Nunca besada", "El corredor" y "Dinero libre".

Leopoldo Torre Nilsson: adiós, al gran director

1978 - Murió Leopoldo Juan Torre Nilsson, quien fue un realizador, productor y escritor que renovó el estilo de filmación, hasta definir una imagen que hace reconocibles todas sus películas. Entre las películas que dirigió se cuentan "La casa del ángel", "Fin de fiesta", "Un guapo del 900", "La mano en la trampa" y "Güemes, la tierra en armas".

Un nombre que marcó a nuestro cine.

Pink: un toque de color a la música

1979 - Nació Alecia Beth Moore más conocida como Pink, quien es una cantante, bailarina, actriz y compositora estadounidense que ganó 3 Premios Grammy, 7 MTV Video Music Awards y 4 Billboard Music Awards. Algunas de sus canciones más importantes son "There You Go", "Most Girl", "Lady Marmalade", "Get the Party Started" y "Just Like a Pill".

Gabriela se dió el “gran gusto”

1990 - En los Estados Unidos, la tenista Gabriela Sabatini se adjudicó el Abierto de Estados Unidos, su primer y único título de Grand Slam, al vencer en la final a la alemana Steffi Graff por 6-2 y 7-6 (7-4). Sabatini ganó además 27 títulos individuales en la que llegó a trepar al puesto número 3 del ranking antes de retirarse en 1996.

Un crimen que enlutó a la sociedad

1990 - En la ciudad de Catamarca, asesinaron a la estudiante María Soledad Morales en un presunto "crimen político". En 1998, ocho años después del hecho, Luis Tula fue condenado a nueve años de prisión por ser partícipe secundario de la violación y asesinato, y Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión como autor material del crimen.

A tres décadas de un terrible crimen.

Walter Olmos: demasiado joven para mori r

2002 - Murió Walter Olmos, quien fue un cantante argentino de cuarteto que era considerado como una de las grandes promesas de dicho género, hasta el momento de su fallecimiento. Pudo sacar cuatro discos de estudios, los cuales fueron "A pura sangre", "De Catamarca al mundo", "La locomotora" y "De colección".

Rubén Peucelle: el “ancho” de grandes y chicos

2014 - Murió Rubén Peucelle, quien fue un luchador profesional que integró la conocida troupe de "Titanes en el ring", el popular programa que se veía en la televisión en las décadas del 70 y 80 en nuestro país con la presencia de su mentor, Martín Karadagian. El "ancho" Peucelle fue uno de los luchadores más destacados y queridos del ring.