El momento que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial: cómo fue el desembarco que selló el destino de Hitler

El 6 de junio de 1944 quedó grabado para siempre como una de las fechas más trascendentales del siglo XX. Conocido como el Día D, el desembarco aliado en las playas de Normandía marcó el comienzo de la ofensiva que terminaría por debilitar de forma definitiva al régimen nazi de Adolf Hitler y cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial.

Durante la madrugada de aquella jornada, miles de soldados estadounidenses, británicos y canadienses cruzaron el Canal de la Mancha para poner en marcha la Operación Overlord, la invasión militar más grande de la historia. El objetivo era abrir un nuevo frente en Europa occidental y avanzar sobre los territorios ocupados por la Alemania nazi.

La operación estuvo precedida por meses de planificación y una compleja estrategia de engaño destinada a convencer a los alemanes de que el ataque se produciría en otro punto de la costa francesa. Mientras la inteligencia nazi esperaba una invasión en Pas-de-Calais, las tropas aliadas se dirigían hacia Normandía.

Las primeras horas fueron caóticas y sangrientas. Paracaidistas fueron lanzados detrás de las líneas enemigas para asegurar puentes y rutas estratégicas, mientras las fuerzas navales bombardeaban las defensas costeras. En las playas, miles de soldados desembarcaron bajo un intenso fuego de ametralladoras y artillería.

Uno de los sectores más difíciles fue Omaha Beach, donde las tropas estadounidenses sufrieron enormes pérdidas al encontrarse con defensas alemanas mejor preparadas de lo esperado. A pesar de las bajas y la resistencia enemiga, los aliados lograron establecer posiciones y avanzar tierra adentro.

Al finalizar el día, más de 150.000 soldados habían desembarcado en las cinco playas asignadas para la invasión: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. El éxito de la operación permitió consolidar una cabeza de playa desde la cual los aliados iniciarían la liberación de Francia y posteriormente avanzarían hacia Alemania.

El impacto estratégico del Día D fue enorme. La apertura del frente occidental obligó a Hitler a dividir sus fuerzas mientras el Ejército Rojo avanzaba desde el este. La presión simultánea sobre ambos frentes aceleró el debilitamiento militar alemán y dejó al Tercer Reich cada vez más cerca de la derrota.

Aunque la guerra continuó durante casi un año más, los historiadores coinciden en que el desembarco de Normandía representó el principio del fin para la Alemania nazi. Ocho décadas después, el Día D sigue siendo recordado como la operación que cambió el rumbo de la guerra y ayudó a definir el futuro de Europa y del mundo.