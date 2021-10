Debe haber muy pocos casos en el mundo del espectáculo de una trayectoria tan extensa y emblemática: Hilda Bernard, quien este viernes cumple 101 años, fue protagonista en teatro, televisión, radio y cine, rubros donde dejó marcado su paso por la calidad de sus interpretaciones.

Nació el mismo año que la radiofonía argentina: el 29 de octubre de 1920 en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, a dos mil kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, donde por ese entonces todavía no existía el Obelisco y sólo había una línea de subte.

“Siempre me cuidé mucho, sobre todo en las comidas”, dijo Bernard al Diario Crónica cerca de su cumpleaños 93, en una de las pocas oportunidades en las que contó parte de sus secretos para ser una mujer tan vital y longeva.

Hija de un hombre inglés y una mujer austríaca, su identidad es similar a la de la estrella de teatro y cine francés Sarah Bernhardt. Sus padres la bautizaron como Hilda Sarah Bernard y, más tarde, cuando comenzó su carrera de actriz, dejó el segundo nombre sólo para su DNI.

Tuvo como profesor escénico a Antonio Cunill Cabanellas, luego a Agustín Alezzo e Inda Ledesma. Y, tras egresar del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, debutó en 1941 en el Teatro Nacional Cervantes con la obra "Martín Fierro", bajo la dirección de Oreste Caviglia y Enrique De Rosas.

Bernard, a los 17 años, comenzó a estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático.

En cine, hizo pie con "Mala gente", mientras que en radio El Mundo actuó con colegas como Oscar Casco, Eduardo Rudy y Fernando Siro.

En televisión, bajo la dirección de Alberto Migré, hizo una de sus primeras apariciones con la telenovela "Esos que dicen amarse". Luego vendrían los grandes éxitos, títulos inolvidables que jalonan una impecable trayectoria como “Su comedia favorita”, “Muchacha italiana viene a casarse”, “Alta comedia” y “Antonella” (premio Martín Fierro).

Con apariciones en algunas de las cuales descollaba como villana, también participó en “Cosecharás tu siembra”, “Rosa de lejos”, “Pobre Clara” y, en los últimos tiempos, “Chiquititas”, “Rebelde way”, “Floricienta”, “Los simuladores” y “Teatro por la identidad”.

También se destacó en la postrimería de su carrera en películas como “Cama adentro”, “Vecinos” y “La sombra de Jennifer”, entre otras.

En la entrevista con Diario Crónica, también reveló que, para tener una vida prolongada, "hay que tener una buena actitud, positiva".

"Todos estamos rodeados, muchas veces, de mucha problemática, de grandes preocupaciones, pero es importantísimo tener una buena actitud: tratar de estar feliz, alegre, ser solidario y dar una mano dentro de nuestras posibilidades a quien lo necesite. Me gusta ser optimista y creo que esto ha influido notablemente en mi vida", resaltó.

Los últimos años

Bernard, en 2014 sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) del cual logró salir adelante, pero que le dejó algunas secuelas que la obligaron a retirarse de la actuación antes de lo que ella hubiera esperado.

Al año siguiente, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) le dio un Martín Fierro a la Trayectoria y la actriz emocionó con el discurso que brindó sobre el escenario cuando se acercó a recibir la estatuilla.

"Gracias APTRA por este gesto tan generoso. Me hacía mucha falta en este momento estas caricias. Yo me había propuesto trabajar hasta los 100 años, no me faltan tanto, me faltan cinco nomás, pero cayó este ACV que me hizo daño a la garganta, se me achicaron las cuerdas vocales y me hizo daño en las piernas", sostuvo.

Hilda Bernard, en el festejo de sus 100 años en el centro para adultos mayores en el que reside (Gentileza SaavedraOnline.com.ar).

El año pasado, pocos días antes de cumplir los 100 años, afrontó un nuevo obstáculo: contrajo Covid-19 en la residencia para adultos del barrio porteño de Saavedra donde pasa sus días. Logró vencerlo: otra prueba superada de una gladiadora.