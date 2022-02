Vanesa Medina es una modelo, fisicoculturista y abogada boliviana. Se hizo viral en las redes después de que las madres del colegio de su hijo la grabaran por cómo fue vestida a la escuela. Estas mujeres consideran que el atuendo que lleva Vanesa no es el indicado para un lugar en el que hay niños.

Vanesa es una mujer deportista que se caracteriza por ser "fit". En su cuenta de Instagram comparte fotos en las que se la ve muy sexy y muestra sus rutinas del gimnasio.

Medina revolucionó las redes con su aspecto.

Hace unos días, la mamá "hot" fue criticada por otras madres porque llevaba ropa muy ajustada, incluso algunos creen que podría ser "provocativa" por ir vestida de esa forma al colegio. Muchas familias hicieron notar su enojo e indignación ante el cuerpo fitness de la mujer.

En el video se ve a la mamá fit llevando a su niño y también, se escucha a otra mujer criticando a Vanesa por vestir ropa deportiva ajustada. La mujer que no concuerda con el vestuario de Medina dice de cambiar de escuela a sus hijos por madres como ella.

“Soy una Mami Fit que trabaja y cuido a mi hijito con todo el amor del mundo”, dijo Vanesa ante las críticas que recibió.

La mujer fitness en el colegio.

El video que hizo viral a la mamá hot

Estas imágenes se hicieron virales por todas las redes y los usuarios no pararon de opinar. Miles de comentarios criticando a la mujer como miles de comentarios que la apoyaron. Algunos, comentarios halagan el cuerpo de la mujer. "¿Qué colegio es? Para poner a estudiar a mi hijo", comentó un hombre que se sintió atraído por Vanesa.

Captura de pantalla TikTok.

Otros seguidores, también comentaron apoyando a la mujer y escribiéndole cumplidos. "La que puede, puede y la que no critica". "Linda, mucho cuerpazo y las envidiosas critican", comentó otra seguidora brindando su apoyo a la mamá fit.

La modelo haciendo su rutina del gimnasio.

Y también, están los comentarios que no coinciden en que esté bien en la forma de vestir de la mamá hot para ir a la escuela.

"Concuerdo, hay lugares para ir vestida así, y un colegio donde hay niños no lo es", comentó un usuario de TikTok. "Todos sumos libres de vestir como queramos, pero hay sitios donde debes ser prudente y vestir adecuadamente", escribió otra persona.

La palabra de la mamá hot

A través de Facebook, Vanesa manifestó lo que pensaba con todo lo que ocurrió con ella en la escuela de su hijo. La mujer sostiene que no le hace nada malo a nadie.

“El video se hizo viral con mal designio hacia mi persona”, dijo la mamá fit. Luego, escribió que denunció a la mujer que la grabó por exponer a su hijo de 4 años, "eso es delito", manifestó Vanesa. “Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mí”.

A pesar del enojo que tuvo la modelo, también agradeció a las personas que la apoyaron en las redes sociales. Contó que los mensajes, fotos y videos que subían familiares, amigos y personas de las redes que no conoce la hicieron llorar de felicidad.

"Agradecerle a todas esas personitas que estuvieron a mi lado mi bella familia, amigos y personas que no me conocen me demostraron su apoyo tan bonito y personas que subieron fotos, videos, imágenes mías diciéndome cosas que me hicieron llenar los ojos de lágrimas de felicidad".