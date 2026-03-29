Leandro Gracián: "El desafío es sostener el rendimiento ante Maipú"

Dos victorias en tres partidos, nada mal para el arranque de ciclo de Leandro Gracián en Quilmes. Esta tarde planteó un partido perfecto en la Isla Maciel y luego de la goleada por 3-0, el Tano contó como analizó el encuentro: "Neutralizamos al rival por todos lados, le provocamos pérdidas, fue un partido como el de Patronato, con mucha mentalidad y sabiendo que podés ganar o perder pero con esta camiseta hay que jugar de esta forma".

Asimismo agregó que tenía estudiado al rival de turno: "Los vengo viendo hace un montón, si a ellos les entran esos primeros pases se hacen dueños de la pelota".

El desafío de sostener el rendimiento

Gracián habló también del momento irregular del equipo y el trabajo que tienen para comenzar a ser regulares y conseguir triunfos: "Vemos que hay conciencia de lo que hay en juego, entiendo que después pasa lo que pasó en Almagro que estuvimos imprecisos, después un partido como el de hoy, pero estamos en la fecha seis. Ahora el desafío es sostener el rendimiento ante Maipú, pero esta es una muestra de confianza. La idea es la idea, pero si no la alimentás con esfuerzo queda vacía".

"Siempre estoy lejos de darle mérito, tengo una propuesta y los jugadores la alimentan. Salió la idea y cuando no sale hay que tener tranquilidad", finalizó el entrenador.