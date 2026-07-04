Aaron Spetale: "sabíamos que teníamos que corregir la pelota parada"

Aaron Spetale fue uno de los puntos importantes para la victoria de Quilmes. El delantero empató el partido y tuvo algunas chances peligrosas de cara al arco de Rago. Luego del triunfo, habló de lo que vivió en el encuentro: "Ellos en la primera que tuvieron se encontraron con el gol, pero fue una gran muestra de carácter del equipo para darlo vuelta. Sabíamos que teníamos que corregir la pelota parada".

El atacante se expresó sobre las infracciones que le cometieron dentro del área: "algunos agarrones fueron alevosos, me rompieron la camiseta, pero parece que es normal para estos árbitros. Fue un lindo gol, el Tucu tiró un buen centro".

"Estoy contento por la gente también que tiene un finde feliz en su casa y se pudo ir festejando. Es un partido que valió tres puntos, pero sabíamos que era contra un rival muy intenso que maneja bien la pelota", finalizó Aaron.