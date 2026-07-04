Leandro Gracián: "ojalá que sea un punto de partida"

Costó pero se hizo justicia, Quilmes le ganó a Atlanta sobre la hora en un partido en el que se mostró mejor que el Bohemio. Luego del juego, Leandro Gracián analizó el funcionamiento de su equipo: "fuimos superiores al rival en todo el partido, los teníamos neutralizados y Rago sacó muchas claras. El premio es el triunfo sobre la hora, es un premio para la gente. Es para los futbolistas y para la gente, que gritó un gol sobre la hora que es hermoso".

El entrenador afirmó que sus dirigidos habían disputado un buen primer tiempo y en un momento de impasse el rival se puso en ventaja: "para mí iniciamos bien los primeros minutos del segundo tiempo, después estuvimos algo aplacados donde ellos encontraron el gol, pero hoy rescato la localía, ir a buscarlo, provocamos el empate y tuvimos premio".

Potenciar a los propios

Axel Batista fue uno de los mejores rendimientos y casi convierte un gol de antología, aunque su balón dio en el poste derecho y se fue desviado. Gracián afirmó que pone la lupa en el trabajo del volante ofensivo para potenciarlo: "yo vuelvo loco a Axel, se ha potenciado, estoy detrás de él para que pueda explotar sus condiciones, trato de darle cierta libertad porque nos puede dar mucho desde el sector ofensivo. Me pone muy contento su rendimiento".

"Nico Colazo hace un mes que se entrenaba con un profe y necesita adaptarse a nuestra metodología, necesita un proceso de tres o cuatro partidos para ponerse bien, yo ya sabía que estaba para 10 y 15 minutos", manifestó el DT sobre la llegada del ex Boca.

Llegó el gol de pelota parada

Gracián también afirmó que intentaban mejorar desde las jugadas de balón detenido: "nosotros le dedicamos casi un día y medio a la pelota parada, a veces sale y a veces no, pero rescato tener un partido de esta manera para poder cambiar. Ojalá que sea un punto de partida".

"Que el triunfo no nos haga perder el equilibrio, es una victoria importante ante un rival importante. Era un oponente difícil en la previa, esto nos tiene que servir para ganar confianza", finalizó el Tano.