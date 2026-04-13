El detrás del caso que conmocionó a Quilmes: una adolescente ocultó su embarazo y dio a luz sola

La investigación por el hallazgo de una beba recién nacida en las inmediaciones de la estación de Ezpeleta permitió reconstruir en las últimas horas una compleja situación detrás del hecho que generó conmoción en la comunidad el pasado viernes.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la causa, la madre de la niña es una adolescente de 15 años que habría ocultado su embarazo a su entorno familiar por temor a la reacción de su madre.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades, la joven comenzó con trabajo de parto el jueves luego de romper bolsa en su vivienda y dio a luz sola en el baño de su casa, sin asistencia médica. Fuentes del caso indicaron que la adolescente atravesó el parto sin acompañamiento profesional y guiándose con información obtenida a través de internet.

Tras el nacimiento, la beba se encontraba en buen estado de salud. Posteriormente, el padre de la recién nacida -también menor de edad, de 16 años- la trasladó hasta la zona de la estación de Ezpeleta.

Allí, según la investigación, el joven se acercó a un hombre que se encontraba en el lugar y le manifestó que había encontrado a una beba abandonada. Ambos se dirigieron luego a la comisaría, donde se activó el protocolo de emergencia correspondiente y la recién nacida fue trasladada a un centro de salud para su atención.

Horas más tarde, durante la tarde del viernes, la adolescente se presentó en el hospital y relató lo sucedido ante el personal médico y los equipos interdisciplinarios que intervienen en el caso.

De acuerdo con fuentes sanitarias, tanto la madre como la beba se encuentran en buen estado de salud y permanecen bajo seguimiento profesional.

A su vez, la Justicia continúa trabajando para determinar las circunstancias del hecho y evaluar la situación integral de los menores involucrados.