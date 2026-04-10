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Viernes, 10 de abril de 2026

Horror en Ezpeleta: encuentran abandonada a una bebé

Según informaron fuentes del caso, la niña fue hallada alrededor de las 18 de este jueves por un joven que transitaba por la zona.

Redacción FMQ

Una bebé recién nacida fue encontrada abandonada en la estación de Ezpeleta, en un hecho que es investigado por las autoridades para determinar las circunstancias en que ocurrió.

Según informaron fuentes del caso, la niña fue hallada alrededor de las 18 de este jueves por un joven que transitaba por la zona. Sin embargo, por motivos que aún se intentan establecer, el hombre la trasladó recién tres horas más tarde a la Comisaría 6ª.

Desde allí, la bebé fue asistida y posteriormente derivada a un centro de salud en una ambulancia del SAME, donde recibió atención médica.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir lo sucedido y esclarecer tanto las condiciones en las que fue abandonada como los motivos de la demora en su traslado a las autoridades.

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