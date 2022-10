En el terreno del amor y los vínculos, la astrología dice que los signos del zodiaco se comportan de diferentes maneras al momento de afrontar una ruptura. Si bien a la mayoría de las personas les cuesta en un principio dejar ir a la persona amada, cada uno de ellos tiene sus razones particulares.

En ese sentido, puede ser por terquedad, por sentimentalismo, por miedo a sentirse solos, u otras razones que dan cuenta de que cada persona reacciona de diferente manera de acuerdo a la energía de su signo zodiacal.

Te contamos por qué le cuesta dejar ir a cada signo y cómo reaccionan luego de una ruptura.

Aries

Aries no es de las personas más apegadas, porque adora ir por la vida probando y experimentando cosas nuevas. De todas formas, en temas del amor, cuando quiere lo hace con todo su corazón y le cuesta un poco más pasar la página.

Tauro

Los taurinos son sumamente apegados, y tiene que ver con su alto grado de terquedad. En su vida necesitan estabilidad y equilibrio y, cuando eso se rompe, no quieren darse cuenta y se ponen un velo en los ojos.

Géminis

Los gemelos son extremistas. O se aferra y no puede soltar de ninguna forma, o te olvida en un pestañear. De todas maneras, Géminis es inteligente y comunicativo, por lo que siempre está abierto a escuchar lo que la otra persona tiene para decir.

Cáncer

Los más dramáticos y sentimentales del zodiaco. Cáncer tiene mucho miedo de sufrir y es muy probable que abandone una situación antes de que se termine. Sin embargo, se queda enganchado mucho tiempo después de una ruptura, y probablemente intente tomar contacto con la persona.

Leo

Para los leoninos todo es un reto, y las situaciones de ruptura amorosas se refleja su tenacidad e ímpetu. No son personas que hostiguen, pero sí darán lo mejor de ellos para intentar reconquistar a esa persona.

Virgo

Los virginianos son mentales y analíticos. Cuando una relación se termina buscarán los pro y los contra, y analizarán cada mínimo detalle para ver si pueden encontrar una solución. Si se dan cuenta que no, sueltan más rápido de lo que pensaban.

Libra

Los librianos detestan el conflicto, y prefieren retirarse a tiempo antes que chocar y que la relación se desmadre. Son personas pacíficas que entienden cuando algo ya está acabado.

Escorpio

A los escorpianos no es que les cueste dejar ir, sino que no conciben la idea de ser ellos los abandonados. Como no pueden digerir esa idea, seguramente opten por tener rápidamente alguien para poner en el lugar antes de quedarse solos.

Sagitario

Sagi es un ejemplo de lo que significa dejar ir. Tienen una gran sabiduría, son generosos y de buen corazón. Por eso, si alguien los abandona, les desea buena suerte y sigue su camino sin demasiado drama.

Capricornio

No es un signo que deje ir tan fácilmente. Los capricornianos son muy herméticos y les cuesta abrirse a las personas. Por eso, cuando logran hacerlo, se aferran duramente a esa persona que consideran especial y se ponen tercos.

Acuario

Son independientes y desapegados. Pero si les demostrar un amor con libertad, y no intentas atarlos, es probable que se queden realmente enganchados y les cueste más aceptar un final.

Piscis

Sin dudas, al que más le cuesta olvidar de los signos del zodiaco. La razón es que Piscis es fantasioso, enamoradizo y romántico. Se engancha fácilmente de las personas que recién conoce, idealiza y luego se lleva muchas frustraciones.