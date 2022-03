Como todos los órdenes de la vida, las características que hacen a las personas dependen de muchos factores. Según los astrólogos, la fecha de nacimiento es uno de las cosas que hay que tener en cuenta para saber cuáles son los signos más débiles y que sufren más a la hora de enfrentar problemas.

Sin lugar a dudas hay seres que son más fácil de manipular por la sensibilidad que manejan los signos del zodíaco y por su forma de relacionarse con los demás.

Acuario

En primer lugar están los de Acuario. Según los expertos en el tema, el aire es su elemento y se caracteriza por ser uno de los más estables emocionalmente. Sin embargo, hay algo en ellos que hace que esa fuerza se rompa y deje a la vista la debilidad que manejan a la hora de una ruptura o decepción amorosa.

Los astrólogos consideran que no todos los signos presentan la misma debilidad.

Libra

La característica primordial de estas personas es que necesitan hablar los problemas si o sí. El más mínimo detalle debe ser conversado para evitar malos entendidos. A su vez, es un signo que intenta llegar a un equilibrio entre las emociones que viven y su carácter, ellos no son de escuchar la opinión de los demás. Sólo escuchan su corazón y lo que creen que es mejor para ellos.

Si llegan a sentir que alguien los traicionó, se convierten en uno de los seres más susceptibles en este mundo. Esta actitud no la pueden dejar pasar por alto ya que pierden todo tipo de confianza que habían logrado con facilidad.

Piscis

Este signo es muy soñador y eso los juega en contra ya que terminan siendo un poco ingenuos. Así, terminan siendo engañados por muchas personas que no saben valorarlos. Lo más grave es que suelen caer en la trampa de la misma persona una y otra vez.

Su carácter se define por la debilidad y sensibilidad que manejan en su día a día pero, una vez que deciden no volver a alguien que les hace mal no hay retorno para ellos.

Capricornio

Los de Capricornio no pueden tomar la responsabilidad que se necesita a la hora de arreglar los problemas que viven. Siempre terminan pidiendo ayuda a alguien porque no pueden hacerlo solos, son muy débiles para enfrentarse a un conflicto.

.

Virgo

La realidad de este signo es que aparentan ser algo que en realidad no son. Por lo general se muestran como seres muy fuertes y que nunca viven alguna que otra tristeza. Eso es mentira. Un Virgo tiene una gran debilidad que no permite que avance en la vida: no se aceptan a ellos mismos como son.

Géminis

Las malas decisiones impulsan a un Géminis a terminar rodeado de personas que no deberían estar en su vida. Su mayor problema es que no saben decidir entre dos opciones porque son muy inestables con sus emociones.